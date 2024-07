Sluz se je vrnila, ribiče skrbijo sluzaste preproge

V nadaljevanju preberite:

Sluzenje morja še naprej povzroča težave morskemu življu in kopalcem, še najbolj pa so, kot kaže, prizadeti ribiči ob istrski in italijanski obali vse do Ancone. Nekateri ribiči ulovijo 80 odstotkov manj rib, drugi sploh ne hodijo na ribolov in obupujejo, saj nadlogam ni videti konca. Na Morski biološki postaji Piran nihče ne more z gotovostjo odgovoriti, do kdaj bo neprijetni pojav še trajal. Ribiči zahtevajo odziv države.

Pojav sluzenja morja so letos v začetku junija najprej opazili ob jugozahodni istrski obali, približno teden dni kasneje tudi ob slovenski obali. Sredi junija je plavajoča rumena in lepljiva sluz napolnila večino mirnih zalivčkov ob naši obali in predvsem zaprte pristaniške vode. Napovedi, da jo bo prva večja burja odnesla, se je le delno uresničila. Pred enim tednom je res zapihala burja, ki je v enem dnevu odpihnila skoraj vse vidne rumene preproge s površine morja.