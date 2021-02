Špansko poročilo zahteva usmrtitev skoraj 1000 krav na neželeni ladji

Živali so bile na ladji, ki ji niso pustili pristati, ujete več mesecev. FOTO: Tallia Shipping Line Co. prek Reuters

Poročila ne omenja, da so živali zbolele

FOTO: Juan Medina/Reuters

Živali več dni živele le ob vodi

Trupla razsekali iz zmetali v morje

Prek 850 krav, ki so bile več mesecev na krovu ladje v Sredozemskem morju, ki ji niso pustili pristati, ni več sposobnih za prevoz in morajo biti evtanazirane, piše v zaupnem poročilu španske nacionalne veterinarske službe, ki ga je pridobila agencija Reuters.Krave na ladji Karim Allah, ki se je v četrtek usidrala v pristanišču Escombreras v španski Cartageni, so v »peklenskih« razmerah bivale več kot dva meseca, ker njihov lastnik zanje ni našel kupca. Zavrnilo jih je več držav zaradi bojazni, da imajo bolezen modrikastega jezika. Nalezljivo bolezen povzroča virus iz družine reoviruso, ki ga prenašajo krvosesne mušice . Za njo obolevajo predvsem ovce in govedo, pa tudi drugi domači in divji parkljarji. Pri govedu se bolezen kaže kot šepavost in krvavitve. Človek za okužbo z virusom bolezni modrikastega jezika ni dovzeten.Veterinarsko poročilo je zaključilo, da so živali že dovolj pretrpele zaradi dolge vožnje, zato bi bila evtanazija najboljša rešitev za njihovo zdravje in dobrobit, poroča Reuters. Poročilo pa ne omenja, ali živali imajo bolezen modrikastega jezika. To je zelo presenetljivo, je komentiral, pravni zastopnik lastnika ladje, podjetja Talia Shipping Line. Po podatkih portala VesselFinder je ladja registrirana v Libanonu.»Moj vtis je, da bodo živali zagotovo usmrtili, in mi jim bomo to težko preprečili,« je dejal Masramon, ki je povedal tudi, da bo zahteval tudi pridobitev vzorcev krvi, ki so jo odvzeli živalim za potrditev prisotnosti virusa.Špansko kmetijsko ministrstvo je v petek zapisalo, da bo sprejelo ustrezne odločitve po preučitvi vseh informacij veterinarskega nadzora.Ladja z živalmi je prvotno izplula iz Cartagene, namenjena pa je bila v Turčijo, vendar so tamkajšnji pristojni preklicali pošiljko in prepovedali uvoz živih živali iz Španije zaradi strahu pred okužbami z boleznijo modrikastega jezika. Zaradi zavrnitve se je ladja vrnila v mednarodne vode. Več držav ji je prepovedalo vstop v svoje teritorialne vode, tudi samo za oskrbo s krmo, zato so živali na ladji več dni živele samo ob vodi. Verjetno imajo hude zdravstvene težave po »peklenskem« potovanju, je dejala direktorica nevladne organizacije za zaščito pravic živali Igualdad,. »Kaj se je zgodilo z iztrebki, ki so jih živali proizvedle v dveh mesecih? Prepričani smo, da so na ladji v nesprejemljivih sanitarnih razmerah,« je Barqurova povedala za Reuters.Strokovnjaki s španskega kmetijskega ministrstva so na ladji našteli 864 živih živali, 22 krav je poginilo med potjo, dve trupli sta bili še vedno na krovu. Ostanke ostalih živali, ki so umrle, so razsekali in zmetali v morje, navaja poročilo.Lastništvo živali je nejasno. Izvoznik, podjetje World Trade, je izjavil, da zanje ni odgovoren, saj jih je prodal, je povedal odvetnik lastnika ladje Miquel Masramon.Druga ladja (ElBeik), ki je izplula iz Španije decembra lani, in na kateri je skoraj 1800 glav govedi, je trenutno v pristanišču v Famagusti na vzhodni obali Cipra.