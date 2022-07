Subvencije kmetijstvu rekordne, a ne za podnebno ukrepanje

V nadaljevanju preberite:

Države so za pomoč kmetijstvu pri spopadanju s posledicami pandemije in drugih kriz v obdobju 2019–2021 namenile rekordno količino denarja, vendar so pri tem razmišljale kratkovidno. Le majhen delež tega denarja je šel za spopadanje s posledicami podnebnih sprememb in prehod v trajnosten prehranski sistem. Poročilo OECD je kritično tudi do nekaterih ukrepov, ki so jih države sprejele za zagotovitev nacionalne prehranske varnosti, in do rahljanja okoljskih omejitev. Kakšna so priporočila kmetijski politiki za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov?