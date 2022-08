Suša v slovenski Istri: vojna v času miru

V nadaljevanju preberite:

V slovenski Istri je vrhunec turistične sezone. Po cestah se počasi pomikajo kolone vozil s počitnikarji, na plažah se tare kopalcev, v mestih komaj dobiš parkirni prostor, v restavracijah so zasedene skoraj vse mize. Vzdušje je brezskrbno počitniško, a v zaledju Istre se v tišini bije srdita vojna – za pitno vodo in ohranitev ekosistema Rižane.

Pred vodarno Rižanskega vodovoda se nenehno izmenjujejo tovornjaki zasebnikov in Slovenske vojske, ki s cisternami dovažajo vodo, načrpano v reki Unici. Okoli sto cistern na dan pripelje do 3000 kubičnih metrov surove vode, ki jo v vodarni obdelajo v pitno. Tako je že od 26. julija. Brez dodatne vode bi morali v slovenski Istri uvesti redukcije pitne vode, saj je izvir Rižane, ki je glavni in edini vodni vir za vodooskrbo v tem delu države, že pred meseci presahnil. Voda, ki jo črpajo iz podtalnice v zaledju izvira, ter voda, ki jo dokupijo iz drugih vodovodov, ne zadošča več za vodooskrbo turistično prenapolnjene slovenske Istre.

Direktor Rižanskega vodovoda Martin Pregelj je vidno v stresu. »Skoraj tako je kot v vojni,« opiše. »Vsakič, ko premaknemo okvirček na koledarju, sem zadovoljen, da je mimo še en dan, ko smo uspeli našim dejanskim lastnikom, občankam in občanom, nemoteno zagotoviti zdravo, neoporečno vodo iz pipe.«