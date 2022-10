Suženjsko delo in krčenje amazonskega gozda na naših krožnikih

V nadaljevanju preberite:

Kako je hrana na krožnikih Evropejcev povezana s suženjskim delom in sečnjo gozdov v brazilski Amazoniji? Prek izvozno usmerjenih globalnih dobavnih verig, ki temeljijo na ustvarjanju dobička na račun uničevanja okolja in ljudi. Odgovornost potrošnikov je, da poleg podatkov o izvoru hrane zahtevajo informacije, v kakšnih delovnih razmerah je bila pridelana. Poleg potrošnikov so za ustavitev slabe prakse odgovorne države in zasebni sektor, sta poudarila brazilska strokovnjaka Carlos Eduardo Silva in Natália Suzuki.