To je dokument o naši sramoti

Medvladni panel za podnebne spremembe (Ipcc) je pripravil še tretji del šestega poročila, v katerem opozarja, da je segrevanje planeta znanstveno še mogoče omejiti na 1,5 stopinje Celzija do konca stoletja. Govori tudi o priložnostih za izboljšanje kakovosti življenja ljudi, zagotavljanje novih delovnih mest ter oskrbi s poceni, čisto in varno energijo. Hkrati pa opozarja, da so zaveze za zmanjšanje emisij po svetu daleč preskromne in pomenijo katastrofalne posledice, zlasti za male otoške države.

»To je dokument sramote, smo na hitri poti v podnebno katastrofo. To ni fikcija ali pretiravanje, to je realnost zavez držav za zmanjšanje emisij, rezultat je katastrofa. Smo zelo blizu točk, ki pomenijo nepovratne in pospešene spremembe na slabše,« je poročilo pospremil Antonio Guterres, generalni sekretar Združenih narodov.