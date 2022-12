Trda voda iz pipe povzroča trdovratne težave

Zaradi kopičenja usedline v aparatih so ti manj učinkoviti, zaradi česar so tudi računi za porabo energije večji. Ne le aparati, na udaru sta tudi vodovodna inštalacija in vaše zdravje.

Voda, ki si jo natočimo iz pipe, ima razmeroma visoko vsebnost raztopljenih mineralov, zlasti kalcija, magnezija in njunih soli. To dela vodo trdo. Podzemna voda pogosto pronica skozi apnenec, od koder odnaša usedline kalcija in magnezija. Raztopljene soli mineralov v vodi se v obliki vodnega kamna odlagajo znotraj vodovodnih inštalacij in naprav, ki potrebujejo vodo za svoje delovanje. Vodni kamen povečuje porabo električne energije, saj že 1 mm debela obloga zviša porabo za 10 %, na kopalniški opremi pa ostajajo sledi.

Trda voda negativno vpliva tudi na kožo in lase. Koža lahko postane srbeča in razdražena, lasje pa so izsušeni in nezdravega videza. Enako je z oblačili, ki so po pranju trda in se hitreje obrabijo. To zlahka opazimo na brisačah, ki postanejo praskajoče in hrapave.

Reševanje izzivov s trdo vodo lahko precej izboljša kakovost življenja vseh članov gospodinjstva. Obstajajo mnoge rešitve, a samo en pravi odgovor na vse težave s trdo vodo. To je namestitev naprave za mehčanje vode v vaš dom.

Preprosta rešitev za težave, ki jih povzroča trda voda

BWT PERLA FAMILY je linija mehčalnih naprav, namenjena gospodinjstvom, s preprostim upravljanjem, izpopolnjenim sistemom varnosti, certifikatom DWGV in moderno obliko. Mehčalne naprave BWT zaščitijo vodovodno napeljavo in naprave pred nabiranjem vodnega kamna ter naredijo vodo bolj prijazno za človeka. Postopek mehčanja vode temelji na principu izmenjave ionov ob prehodu trde vode prek ionske smole v mehčalni napravi. Ionska smola veže kalcijeve (Ca2+) in magnezijeve (Mg2+) ione iz vode ter jih zamenja z natrijevimi (Na+), ki ne tvorijo oblog na vodovodnih napeljavah in napravah.

Ionska smola po določeni količini pretečene trde vode izgubi svojo aktivnost, potrebna je njena regeneracija. Prednost mehčalne naprave BWT Perla je v tem, da se regeneracija izvede avtomatsko, hkrati pa se naprava tudi sama razkuži. Treba je le zagotoviti zadostno količino soli v obliki tablet (NaCl) v napravi.

FOTO: IMS TECH

Tehnološke rešitve, ki naprave BWT Perla postavljajo prav v kakovostni vrh mehčalnih naprav za gospodinjstvo, so:

varnostni paket Safety PLUS, ki nadzoruje delovanje naprave in javlja opozorila (nedelovanje naprave, prenizka zaloga soli, puščanje vode itd.) po brezžičnem oddajniku na izbrano digitalno napravo (pametni telefon ali računalnik),

zaslon na dotik in nadzorni prikazovalnik delovanja naprave,

ultrasonični senzor ravni soli v solniku,

preprosto vzdrževanje higiene naprave z uporabo tablete IoClean,

preprosta nastavitev želene trdote vode.

Naročnik oglasne vsebine je podjetje IMS TECH d. o. o.