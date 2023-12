Tretjina na servis, drugo v klet ali smeti

V nadaljevanju preberite:

Popravilo je okolju prijaznejše kot nakup novih in novih naprav, na popravljeno napravo so uporabniki navajeni, poleg tega je servisiranje lokalna storitev. Kljub temu se za popravilo zunaj garancijske dobe odloči le tretjina lastnikov naprav, drugi naprave kopičijo ali pa vržejo med odpadke, pravijo v družbi za ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo, baterijami in nagrobnimi svečami Zeos, kjer so pripravili 100 videov za pravilno rabo in tudi popravilo naprav.

Poleg cenenih novih naprav, ki se tudi razmeroma hitro pokvarijo, je težava tudi to, da uporabniki naprav, od multipraktikov do pralnih strojev in hladilnikov, razmeroma težko pridejo do serviserjev. Običajno se poleg tega tudi zunaj garancijskega roka odločijo za uradni servis določene znamke, ki pa je praviloma dražji. Zato so v Zeosu v okviru projekta Spodbujamo e-krožno pripravili seznam 200 serviserjev pri nas. Nastaja pa tudi evropska platforma za serviserje.