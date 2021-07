V Turčiji in na Siciliji se še naprej borijo s požari

Dim gozdnega požara se vije nad stanovanjskim predelom letoviškega mesta Bodrum. FOTO: Sevgin Ozkan prek Reuters

Fotografija, posneta z dronom, prikazuje požgano gozdno pokrajino blizu letoviškega mesta Marmara. FOTO: Umit Bektas/Reuters

Turisti opazujejo helikopter, ki zajema vodo za gašenje požara blizu Marmare. FOTO: Umit Bektas/Reuters

Letališče v Catanii znova odprto

Zajem zaslona, na katerem posnetek prikazuje požar, ki je izbruhnil v Catanii. FOTO: Vigili Del Fuoco prek Reuters

Turčija se že četrti dan bori z obsežnimi požari na jugu države, ki so po podatkih oblasti zahtevali že najmanj šest življenj. Več kot 300 ljudi je ranjenih, izprazniti pa so morali številne vasi in naselja, tudi turistična s hoteli s tujimi turisti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Danes je nov požar izbruhnil tudi v okolici turističnega mesta Bodrum, kjer so prav tako morali evakuirati prebivalce in turiste iz tamkajšnjih hiš in hotelov.Po državi divja še kakih deset večjih požarov. Od srede pa so jih uspešno pogasili že 88, je sporočil minister za kmetijstvo in gozdarstvoDanes so sicer na pogoriščih našli še dve trupli. Šlo je za lokalna delavca, ki sta skušala ogenj pogasiti sama, a jima to ni uspelo, je poročala turška tiskovna agencija Anadolu. Skupaj se je s tem število smrtnih žrtev požarov na jugu Turčije povzpelo na šest.Oblasti medtem že preiskujejo, ali so bili kateri od požarov morda zaneteni namerno.Turčiji je na pomoč pri gašenju priskočila tudi Rusija, in turški predsednikse je danes osebno zahvalil ruskemu predsednikuza gasilska letala in helikopterje.Erdogan se je sicer znašel sredi kritik, ker se je izkazalo, da Turčija nima nobenih delujočih gasilskih letal, pa čeprav požari v naravi postajajo vse večji problem, še navaja AFP.Erdogan sicer odgovornost pripisuje »turški letalski zvezi«, ki da se ni bila sposobna prilagoditi.Zaradi požarov je sicer Turčiji več držav izrazilo solidarnost in sožalje zaradi žrtev, med njimi tudi Slovenija. »Naše misli so s turškim ljudstvom,« je ob izrazu solidarnosti in sožalja tvitnilo slovensko zunanje ministrstvo.Tudi italijanski gasilci na Siciliji se še naprej borijo s številnimi požari. V Catanii na vzhodu otoka so morali v petek zvečer zaradi ognjenih zubljev po morju evakuirati 150 ljudi. Tamkajšnje letališče, ki so ga morali v petek zaradi dima zapreti, je danes ponovno odprto, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.O požarih poročajo tudi iz Palerma. Pri spopadanju z ognjem je pomagalo več letal za gašenje požarov. Civilna zaščita na Siciliji je za danes razglasila najvišjo požarno ogroženost za vzhodni in severni del Sicilije. Pričakujejo sicer, da se bodo temperature spustile pod 40 stopinj Celzija, še poroča APA.Jug Italije in večji otoki se že več dni spopadajo z obsežnimi požari. Ob Siciliji je prizadeta tudi sosednja Sardinija. Na zahodu otroka so ognjeni zublji uničili gozdove in hiše, reševalci pa so morali evakuirati prebivalce. K širjenju požarov prispevajo tudi vročina, suša in močni vetrovi.Čeprav so kazni za podtaknjene požare zelo stroge, saj storilcem grozi od štiri do deset let zapora, ostajajo požari v poletnih mesecih še naprej velika težava v Italiji. Mnogi so podtaknjeni iz gradbenih razlogov, še navaja APA.