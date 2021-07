Ukrepanja proti ptujski komunali ne bo

Opravičilo za očitke

Nelagalnih odlagališč so našli v Sloveniji še veliko. FOTO: Jkp Šentjur



Sežigalnica, še prej nov prevzemnik

Blato, ki so ga pripisali Komunali Ptuj. FOTO: Občina Hoče - Slivnica

Ptujski mestni svetniki so se na zahtevo dela mestnih svetnikov danes sešli na izredni seji in razpravljali o problematiki odvoza odpadnega blata s ptujske centralne čistilne naprave. Morebitnega postopanja proti Komunalnemu podjetju Ptuj pa niso podprli, saj se jim zdi to zaenkrat neutemeljeno.Sklic izredne seje sta predlagala, ki ima v mestnem svetu svojo listo, ter mestni svetnik iz vrst DeSUS. Vodstvu Komunalnega podjetja Ptuj sta po razkritju nezakonito odloženega blata v Pivoli med drugim očitala netransparentno delovanje, s čimer krni ugled Ptuja in tega javnega podjetja.Direktorje v odgovoru poudaril, da podjetje stalno posluje transparentno in zakonito. Kot je dejal, poslovanje vsako leto preuči zunanja revizijska hiša in doslej ni ugotovila kakšnih nepravilnosti. Prevzemnika blata iz ptujske čistilne naprave so izbrali na podlagi izvedenega javnega naročila, nimajo pa niti obveznosti niti možnosti spremljanja dejanskega poteka transporta blata s čistilne naprave. »Dostop do teh podatkov imajo izključno inšpekcijska služba in kriminalisti,« je poudaril.Informacije, da naj bi bilo odloženo blato v Pivoli s Ptuja, so še vedno le neuradne. Širec je pojasnil, da je Komunalno podjetje Ptuj storilo vse, kar je v njegovi moči, da se zadeva razišče, odgovornosti za to, da je blato končalo v naravi, pa ne more prevzeti, saj za to ni nobene osnove. »Organi pregona to preiskujejo in ko bodo izsledki dokončni, bomo lahko kazali s prstom. To, kar je bilo navedeno v sklicu za izredno sejo, pa so neutemeljene obtožbe, ki nimajo uradne podlage,« je dejal.Komunalno podjetje je zaradi teh obtožb zahtevalo javno opravičilo pobudnikov današnje seje in Čuš in Klemenc sta se tudi opravičila. »Želeli smo le začeti razpravo na to temo, da skupaj najdemo rešitev. Direktorju, če je bil prizadet, se opravičujem. Nikakor pa se ne mislim opravičevati ljudem, ki svinjajo okoli, in upam, da jih bodo dobili po prstih,« je dejal Čuš.Tudi večina ostalih mestnih svetnikov je menila, da je nujno najti dolgoročno rešitev za nastale težave z odpadnim blatom, ne pa, kot je dejal(Lista župana dr. Štefana Čelana) »obtoževati drug drugega«. »Upam, da nas bo ta zadeva povezala in ne razdvojila,« je dejal(SDS).Županjase je strinjala, da naj odgovornost za nezakonito odloženo blato v Pivoli razkrijejo organi pregona in sodišča. »To ne more biti mestni svet, županja ali kdo na ulici. Me pa veseli, da smo zdaj razčistili nekatere stvari in da pustimo tistim, ki so pristojni za to, da opravijo svoje delo, pa bomo potem vlekli zaključke,« je dejala.V nadaljevanju so se mestni svetniki seznanili z možnostmi obdelave komunalnega blata, med drugim sežiganjem, sušenjem in pirolizo. Odločitve o tem še niso sprejeli, ampak so naložili delovni skupini, da pripravi strokovna gradiva o vseh teh možnostih, da se bodo jeseni lažje odločili.Ob tem so ponovili pripravljenost Mestne občine Ptuj za postavitev monosežigalnice. »Šlo bi za sežig samo blata, ne mešanih komunalnih odpadkov. Danes so me svetniki pooblastili, da spomnim na sklep mestnega sveta, ki je že bil sprejet, in ponovno pošljemo našo namero ministrstvu. Potem upam, da začnemo konstruktivne pogovore v tej smeri, ker vidimo, da je težava s tem večja, kot so si mogoče priznali nekaj mesecev nazaj,« je po seji povedala županja.Komunalno podjetje Ptuj ima pogodbo za odvoz blata sklenjeno s celjskim podjetjem CEP, a je slednje po razkritju v Pivoli odstopilo od pogodbe. Zato ni znano, kdo bo v prihodnje odvažal blato s ptujske čistilne naprave. Novega prevzemnika bodo iskali z javnim razpisom.