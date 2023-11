Upokojenci ministru očitajo diskriminacijo

»Starejši smo enakopravni uporabniki javnega prometa, četudi je za nas brezplačen. Starejši od 65 let se lahko z javnimi prevoznimi sredstvi (z vlaki in avtobusi v medkrajevnem prometu in v mestnem prometu v Ljubljani in Mariboru) vozimo brezplačno, če si priskrbimo posebno »kartico« za to, za kar imamo podlago v zakonu,« pravijo v sindikatu upokojencev. Minister za okolje, podnebje in energijo pojasnjuje, da jim te pravice ne odreka, vztraja pa pri pozivu, naj nenujnih poti ne opravljajo v konicah.

»Pred dnevi smo v Novicah ZDUS zasledili, da minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer opozarja, da ima ta ukrep po njegovem mnenju nekatere negativne učinke,« pravijo v sindikatu upokojencev v dopisu, ki so ga poslali tudi ministru. Kumer je zapisal, da »gre predvsem za zasedenost transportnih sredstev v medkrajevnem potniškem prometu, na katerega nas vedno bolj opozarjajo številni drugi uporabniki, kot so dijaki, študenti, delavci in drugi«. »Soočeni smo s situacijo, da številni ob jutranjih in popoldanskih konicah ostajajo na postajah in postajališčih zaradi prezasedenosti transportnih sredstev, ki so vezani na ukrep brezplačnih vozovnic za upokojence ter ne morejo priti pravočasno v službo, fakulteto oz. na delo,« navaja minister.

»Na ta način je razmišljal že nekdanji minister Jernej Vrtovec, ki smo ga takrat javno opozorili, da smo upokojenci ob takšnih razmišljanjih zgroženi in ogorčeni. On je naše opozorilo takrat upošteval. Tokrat zato opozarjamo ministra Kumra, da veliko starejših lahko pride do zdravnika, banke, zavarovalnice, sodišča, upravne enote, različne zavode in drugih uradov samo z javnim prevoznim sredstvom,« opozarjajo upokojenci v dopisu, ki ga je podpisala predsednica sindikata Francka Ćetković.

Kot dodaja, veliko starejših, ki nimajo lastnega prevoznega sredstva, brez javnega prevoza ne more niti v trgovino ali po drugih nujnih opravilih. Veliko starejših sodeluje pri delu v različnih predstavniških organih, političnih strankah in organizacijah, ter morajo na sestanke, tako kot zaposleni. Delujejo kot prostovoljci v dobro družbe in posameznikov. Če je človek star, še ne pomeni, da nima obveznosti, da je izključen iz družbe in da potrebuje javni prevoz samo takrat, ko ga drugi ne potrebujejo.

Javni promet do bolj turističnih krajev je bil tudi letos ob koncih tedna zelo zaseden in pustil na postajah tudi kakšnega turista. FOTO: Jure Eržen/Delo

»Takšno razmišljanje je nezaslišano in skregano s politiko trajnostne mobilnosti. Problem nismo starejši, ki uporabljamo javni prevoz, ko ga potrebujemo, problem je v javnem prevozu. Pozivamo ministra Kumra, da zadevo, ki je v pristojnosti njegovega ministrstva uredi tako, da bomo vsi lahko uporabljali javni prevoz, ko ga potrebujemo, od šolajočih in zaposlenih do upokojencev in starejših. To je njegova dolžnost, ne pa razmišljanje, kako bi upokojencem omejeval pravice, ki jim jih daje ustava in sprejeti zakoni, še posebej enakost pred zakonom in prepoved diskriminacije,« še pišejo upokojenci.

Na izlet izven konic

»Bistvo ministrovega dopisa Zvezi društev upokojencev Slovenije ni v tem, da bi želeli kakorkoli omejevati uporabo javnega potniškega prometa imetnikom brezplačnih vozovnic, sploh ne za nujna opravila. Kot je tudi v dopisu navedeno, se na vse mogoče načine trudimo v konicah zagotavljati zmogljivosti na vozilih javnega potniškega prometa za vse potnike,« odgovarjajo na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo.

Dodajajo pa, da je minister prosil vse uporabnike brezplačnih vozovnic, torej tudi upokojence, da zgolj za nenujne poti, ko gredo, denimo, samo na izlet (morje, Bled, Bohinj, ...) uporabijo javni potniški promet izven konic in s tem prispevajo k zmanjšanju gneče na vozilih v konicah ter s tem omogočijo, da bodo dijaki, študentje in delavci verjetneje prišli pravočasno v šolo, na fakulteto in v službo.

»Popolnoma se strinjamo, da imajo vsi potniki javnega potniškega prometa enako pravico do potovanja z javnimi prevoznimi sredstvi, niso pa vse poti enako nujne. Časovna prerazporeditev nenujnih poti (izleti ipd.) izven konic bi zelo pomagala pri zmanjšanju potreb po zagotavljanju koničnih zmogljivosti in s tem stroškov javnega potniškega prometa, obenem pa zagotavlja bolj enakomerno izkoriščenost voznih sredstev skozi dan ter posledično boljšo uporabniško izkušnjo zaradi manjše gneče,« še pojasnjujejo na ministrstvu.