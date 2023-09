Brezplačne vozovnice za upokojence ostajajo

Na pobudo okoljskega ministra Bojana Kumra se je vlada na včerajšnji proračunski seji odločila, da brezplačne vozovnice za javni potniški promet za upokojence ostajajo. Na resornem ministrstvu sicer konkretnih rešitev, kako rešiti gneče na avtobusih, še nimajo, bodo pa to reševali tudi z uvajanjem dodatnih linij oziroma povečanim številom avtobusov. Država je samo lani za zagotavljanje brezplačnih voženj za upokojence namenila slabih 20 milijonov evrov.

Spomnimo, da je vlada brezplačne javne prevoze za upokojence, starejše od 65 let, vzpostavila julija leta 2020. Tako lahko upokojenci že dobra tri leta brezplačno potujejo z avtobusom ali vlakom po vsej državi. Vendar pa so v zadnjem času na okoljskem ministrstvu prejemali pritožbe, češ da dijaki, študentje in zaposleni v prometnih konicah ne morejo na avtobuse, saj so ti prezasedeni, ker so na njih v velikem številu imetniki brezplačnih vozovnic.

»Posledica tega je, da čakajo nekaj ur na prost sedež v avtobusu ali pa tisti dan sploh ne morejo na želeno lokacijo (šolo ali fakulteto) oziroma jih morajo voziti starši z osebnim vozilom. Zato iščemo dodatne rešitve, da ta problem rešimo,« pojasnjujejo na okoljskem ministrstvu. In dodajajo, da ne razmišljajo o ukinitvi brezplačnih vozovnic za upokojence, saj je vlada včeraj sklenila, da tega ne bo storila.

Brezplačno vozovnico uporablja okoli sto tisoč upravičencev, med njimi je največ upokojencev, starejših od 65 let. FOTO: Leon Vidic/Delo

Okoli sto tisoč upravičencev potuje brezplačno

Do zdaj so na resornem ministrstvu težavo z gnečami na avtobusih poskušali reševati z dodatnimi linijami oziroma več avtobusi, a priznavajo, da to očitno ni dovolj, saj se pritožbe še kar naprej vrstijo. Možnost, da bi nekaterim imetnikom brezplačnih vozovnic začeli zaračunavati uporabo javnega prometa, pa je, pravijo na okoljskem ministrstvu, treba razumeti v okviru ukrepov, s katerimi želijo zmanjšati gnečo na najbolj obremenjenih predvsem avtobusnih linijah proti Obali in Gorenjski. »Seveda, če ne bi zadoščali ukrepi, ki jih že izvajamo (to je uvedba dodatnih linij in dodatna vozila), in morebitna uvedba rezervacij na nekaterih linijah ter uporaba javnega potniškega prometa zunaj prometnih konic.«

Po naših zanesljivih informacijah je bilo gradivo za ukinitev brezplačnih vozovnic za upokojence že pripravljeno za sprejetje na četrtkovi vladni seji, a na pristojnem ministrstvu to zanikajo. Priznavajo pa, da konkretnih rešitev za zdaj še nimajo. »Zagotovo pa se ne bo zgodilo, da bodo vozovnice plačevali v višini kot pred uvedbo brezplačnih vozovnic oziroma bo zanje javni potniški promet še vedno bistveno ugodnejši. Posebej pa bo treba paziti tudi socialno ogrožene posameznike,« dodajajo.

Brezplačno vozovnico sicer ima 230.000 upravičencev (to so upokojenci, starejši od 65 let, imetniki kartice invalida in vojni veterani), dejansko pa jo uporablja okoli sto tisoč upravičencev, predvsem upokojencev.