Javni prevoz ni konkurenčen

Promet je v Sloveniji po podatkih dr. Mateja Gabrovca v raziskavi Javni promet kot blažitelj podnebnih sprememb v 2020 sicer povzročil 47 odstotkov emisij toplogrednih plinov, od teh dve tretjini emisij potniški promet. Prav spremembe potovalnih navad in povečanje učinkovitosti prevoznih sredstev Gabrovec šteje med učinkovitejše ukrepe za zmanjšanje emisij pri osebnih potovanjih.

Druga raziskava, pod katero sta se poleg Gabrovca podpisala še dva avtorja Geografskega inštituta Antona Melika in ki je analizirala časovno konkurenčnost medkrajevnega JPP – izhajala je iz podatkov o voznih redih JPP in povprečnem trajanju poti z osebnim avtom, zajela pa izbrane povezave do Ljubljane in Maribora – pa je pokazala, da je JPP »na večini medregionalnih povezav časovno popolnoma nekonkurenčen osebnemu avtomobilu«. Bolj konkurenčen je železniški potniški promet na krajših razdaljah in v času prometnih konic, denimo med Zasavjem in Ljubljano ali Borovnico in Ljubljano. V teh primerih, pravi Gabrovec, je uporaba JPP bistveno večja.