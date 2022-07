Uredba o embalaži ruši ali pa malo ureja sistem

V nadaljevanju preberite:

Boj za kolač posla z odpadno embalažo se krepi, nazadnje je ministrstvo za okolje in prostor predlagalo novo uredbo, ki ni bila v javni obravnavi, domnevno pa so jo spisali v eni od družb za ravnanje z odpadno embalažo (DROE). Uredba še ni objavljena, čeprav so imele družbe in GZS nekaj časa za pripombe, ki se je iztekel 4. julija. V Slopaku napovedujejo tožbo.