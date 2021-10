V Google Zemljevidih možnost izbire poti z najmanj izpusti

Internetni velikan Google v okviru svoje do okolja prijazne politike v aplikaciji Zemljevidi ponuja voznikom izbiro poti z najmanjšimi izpusti ogljikovega dioksida. Uporabnikom v ZDA je storitev na voljo že nekaj dni, v Evropo pa bo prišla prihodnje leto, so sporočili iz Googla.



Aplikacija bo voznikom predlagala izbiro poti z nižjimi izpusti ogljikovega dioksida na podlagi faktorjev, kot sta gostota prometa in naklon ceste. Če bodo potovalni časi približno enaki, bo med možnimi potmi predlagala tisto z najnižjimi izpusti ogljikovega dioksida.



Izvršni direktor Googla Sundar Pichai je v sporočilu za javnost zapisal, da bi lahko s to pobudo prihranili milijon ton ogljikovega dioksida na leto, kar je enako umiku 200.000 avtomobilov s cest. Lastniki vozil pa bodo tako prihranili zaradi manjše porabe goriva, je dodal.



»Vožnja z avtomobilom je ena od najbolj ogljično intenzivnih odločitev, ki jih vsak dan sprejmejo ljudje. Začenši v sredo v ZDA in leta 2022 v Evropi vam bodo Google Zemljevidi dali možnost izbire poti z najnižjimi izpusti ogljikovega dioksida, če že ni najhitrejša,« je zapisal Pichai.

