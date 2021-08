Večji trgovci, več pakiranega sadja in zelenjave

Primerjalno ocenjevanje, koliko je odvečne embalaže pri sadju in zelenjavi, je bilo izvedeno v sklopu primerjalnih ocenjevanj, ki jih MIPOR izvaja v okviru koncesije RS za opravljanje javne službe izvajanja primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev.



Najpogosteje pakirana korenje in paradižnik

Eden od nasvetov MIPOR: Kupujte sezonsko in lokalno, najbolje neposredno pri kmetu v okolici. Lokalni pridelki zaradi krajših transportnih poti manj vplivajo na okolje. FOTO: Jure Eržen/Delo

»Odvečni embalaži se boste ob odločitvi za slovenske pridelke najtežje izognili v Lidlu, največ nepakirane ponudbe slovenskih pridelkov pa je v Tušu.«

Manj odpadkov, nižja cena

FOTO: Shutterstock

Vse več pridelkov, tudi sadja in zelenjave v trgovinah, ki so jih včasih prodajali brez embalaže, je danes pakiranih, ugotavljajo na MIPOR-ju (Mednarodni inštitut za potrošniške raziskave) in Zvezi potrošnikov Slovenije. In to je verjetno opazilo tudi veliko potrošnikov samih. Čeprav trgovci večkrat izpostavljajo ekološko osveščenost in skrb za okolje, je med izdelki veliko tudi sadja in zelenjave, tudi označene z bio in eko, ki se skrivajo zavita v nepotrebno in škodljivo plastiko.MIPOR je poleti – v sofinanciranju ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo – pri devetih najpomembnejših trgovcih v 31 trgovinah po Sloveniji preverila in ocenila, koliko paradižnikov, paprik, kumar, korenja in jabolk je pakiranih.Kot so strnili rezultate raziskave, je pri večjih trgovcih, kot so Hofer, Lidl, Spar in Mercator, več kot polovica pridelkov pakiranih, tako uvoženih kot slovenskih, na drugi strani pa je vso sadje in zelenjava v trgovinah Kalček nepakirano, manj kot tretjina ga je pakiranega še v E. Leclercu.Največkrat je med pridelki, ki so jih pregledovali, pakirano korenje, sledi padarižnik, ki je v več kot polovici primerov na voljo le pakiran, najpogosteje v plastični embalaži. Pogosteje je pakiran manjši, denimo češnjev paradižnik, tudi slovenski Luštov je na voljo večinoma v embalaži. Najlažje je brez embalaže kupiti kumare, pri petih trgovcih ponujajo le nepakirane, a pri tem je izjema Lidl, ki ima največji delež pakiranih kumar. Paprike lahko nepakirane kupimo v Kalčku in Eurospinu, medtem ko je pri Hoferju in Lidlu dve tretjini ponudbe paprik pakiranih.Nakup nepakirane zelenjave ne pomeni le manj odpadkov, ampak je ta pogosto tudi cenejša izbira, opozarjajo na MIPOR. Kot je razvidno iz objave na spletni strani MIPOR-ja, je nepakiran paradižnik cenejši, a je primerjava težja, ker so namreč manjše sorte večinoma pakirane. Pakiran češnjev paradižnik je lahko vse dvakrat dražji od nepakiranega. Tudi pri papriki in kumarah so cenejše nepakirane izbire. Pri paprikah z izbiro nepakirane lahko prihranite tudi do dva evra na kilogram. Pri jabolkih je trend ravno obraten, saj so cenejša izbira jabolka pakirana v 2-kilogramske vreče.Potrošniki tudi s svojo izbiro sporočamo odnos do (odvečne) embalaže. Na MIPOR-ju zato potrošnike pozivajo, naj se izognejo nakupu pakiranega sadja in zelenjave. »Uporabijo naj vrečko za večkratno uporabo ali pridelke preprosto zložijo v voziček ali nakupovalno košaro. Z nakupom nepakiranega sadja in zelenjave se bodo tudi lažje izognili zavržkom hrane, ker bodo kupili točno toliko, kolikor potrebujejo.«Na MIPOR-ju poudarjajo, da se sadje in zelenjava povsem dobro počutita v svoji naravni »embalaži«, saj sta v njej dobro zaščitena. »Pri nakupu je zato vsakršna dodatna embalaža odveč. To velja tudi za 'okolju prijazno' razgradljivo embalažo, ki bo sicer sčasoma razpadla, a za njeno izdelavo so že porabili precej virov, ki bi jih lahko uporabili bolj koristno kot za ovijanje že naravno zaščitenih živil,« opozarjaz Zveze potrošnikov Slovenije