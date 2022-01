Vlada bi prepovedala le obsežen fracking

Vlada je sprejela predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o rudarstvu, ki ga je poslala državnemu zboru za sprejem po rednem postopku. V spremembah je, poleg drugih, tudi prepoved obsežnega hidravličnega lomljenja. »A pri tem je zamolčala, da uvaja razliko med obsežnim in manj obsežnim frackingom. Medtem, ko naj bi prvega prepovedala, drugega še vedno dovoljuje in očitno tudi podpira,« vladi očitajo v Levici.

S predlagano novelo zakona vlada sicer odpravlja različne pomanjkljivosti, ki jih je vsebovala že prvotna različica zakona, nekatera področja pa dodatno ali na novo ureja. Pristojnosti nosilca urejanja prostora za prostorsko načrtovanje na lokalni ravni so, denimo, iz ministrstva, pristojnega za rudarstvo, prenesli na Geološki zavod Slovenije.

Na novo je reguliran tudi postopek opustitve izkoriščanja, dodana je možnost začasnega ali trajnega deponiranja viškov mineralne surovine pri izvajanju državnih projektov, dodatno je urejeno področje inšpekcijskega nadzora, uvedene so podlage za učinkovitejše ukrepanje v primerih nelegalnih kopov in drugo.

Občinski svet Lendave je proti frackingu v Petišovcih. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Noben fracking ni varen

»Kaj to pomeni? Če sklepamo po dosedanjem delovanju vlade Janeza Janše, ta s predlogom zakona želi zakonsko sicer prepovedati fracking, kar je v soglasju z večino prebivalcev Prekmurja in Slovenije, hkrati pa omogočiti britanski korporaciji Ascent Resources, da nadaljuje svojo eksploatacijo plina v Petišovcih, ker naj bi šlo za manjši poseg v okolje, ki naj ne bi povzročal okoljske katastrofe in naj ne bi imel negativnih učinkov na zdravje okoliškega prebivalstva,« pa pravijo v Levici.

Dodajajo, da je vlada že v PKP9 skrila predlog za podaljšanje sklepanja pogodb s koncesionarji za leto in pol, kar pomeni da bi korporacija Ascent Resources imela dovolj časa, da dobi vsa potrebna soglasja in prične s frackingom v Petišovcih pridobivati zemeljski plin. »S sinočnjo potezo pa vlada še enkrat kaže svoj pravi obraz, namreč da ji ni mar za državo, ljudi in okolje, ampak da jo zanima le umazani posel. In to ne glede na to, da vse več držav fracking prepoveduje, med njimi tudi Velika Britanija, od koder prihaja Ascent Resources,« opozarjajo v Levici.

»Varnega frackinga ni. Vse oblike frackinga ne glede na obseg imajo vrsto škodljivih učinkov. Če se v globinah 3000 metrov in več kaj zalomi, posledic praktično ni več mogoče sanirati, saj razlitje kemikalij in strupenih snovi onesnaži podtalnico in pitno vodo ter posledično ogroža zdravje lokalnega prebivalstva. Fracking povzroča potrese in uničuje ekosisteme in biosferna območja, onesnažuje zrak, pri hidravličnem lomljenju ostaja odpadni mulj, ki vsebuje strupene sestavine, kot je barit, pa tudi ogljikovodike, radioaktivne snovi in težke kovine. In nenazadnje - fracking vpliva tudi na podnebne spremembe. Emisije metana, ki se sproščajo med frackingom, pomembno prispevajo k segrevanju ozračja,« naštevajo v Levici.

V Petišovcih podpirajo uporabo geotermalne energije, ne črpanja plina in nafte. FOTO: Voranc Vogel/Delo

»Edini način, da se fracking trajno prepreči, je, da se zakonsko prepove,« še opozarjajo in dodajajo, da so skupaj z opozicijo KUL že petič predlagali novelo zakona o rudarstvu, s katerim se v Sloveniji trajno prepoveduje pridobivanje zemeljskega plina z okoljsko in zdravju ljudi škodljivo metodo frackinga. 25. novembra lani je državni zbor s 46 glasovi za in 41 proti sklenil, da je njihov predlog za prepoved frackinga v Sloveniji primeren za nadaljnjo obravnavo. Predlog je z večino podprla tudi komisija državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj.