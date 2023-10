Vlada za prepoved glifosata in prehodno obdobje za kmete

V nadaljevanju preberite:

Pred glasovanjem o podaljšanju odobritve glifosata v Evropski uniji za nadaljnjih deset let je slovenska vlada sprejela stališče do kontroverznega herbicida. Zavzela se je za prepoved uporabe, pri čemer je treba zagotoviti prilagoditveno obdobje za kmetijstvo.

Vlada v stališču, ki ga je sprejela na sredini seji, navaja, da uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin na podlagi pozitivnih mnenj evropske agencije za kemikalije (Echa) in evropske agencije za varnost hrane (Efsa) nima strokovnih argumentov ali zadržkov za nasprotovanje podaljšanju odobritve glifosata. A pojasnjuje, da je »treba upoštevati tudi jasno izražene interese in pričakovanja evropskih potrošnikov, da se glifosat dolgoročno prepove«. Zato se »zavzema za prepoved uporabe, pri čemer naj se zagotovi ustrezno prilagoditveno obdobje za kmetijstvo«.