Vsakdo ne bo mogel imeti doma medveda

V Evropi poleg domačih mačk in psov živi več kot sto milijonov živali drugih vrst, ki jih imajo ljudje za hišne ljubljenčke. Med njimi so tudi tigri, netopirji in opice. Številne od teh so bile ulovljene v »divjini«. Štiri evropske države so predlagale enoten zakonodajni okvir za seznam »eksotičnih« živalskih vrst, ki jih bodo zasebniki lahko imeli za domače ljubljenčke. Vse druge vrste bodo prepovedane oziroma bo njihovo zadrževanje strogo omejeno na živalske vrtove in podobne ustrezno registrirane institucije. V članku tudi o seznamih dovoljenih in prepovedanih vrst, ki ju pripravlja Slovenija.