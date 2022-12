Zadnja priložnost za ustavitev uničevanja narave

V nadaljevanju preberite:

V kanadskem Montrealu se bo jutri začelo dvotedensko zasedanje pogodbenic Konvencije Združenih narodov (ZN) o biotski raznovrstnosti, COP15. Okoli 10.000 predstavnikov držav, znanstvene skupnosti, poslovnega in finančnega sveta, nevladnih organizacij in staroselskih skupnosti bo poskušalo doseči sporazum za ustavitev upadanja biotske raznovrstnosti do leta 2030. Pomen dosega sporazuma za preprečitev biodiverzitetne krize primerjajo s pomenom pariškega sporazuma za preprečevanje podnebne krize. Zbrali smo odgovore na najpomembnejša vprašanja.

