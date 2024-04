Zaradi močnega vetra na jugovzhodu oranžno vremensko opozorilo

Agencija RS za okolje (Arso) je za severovzhod države stopnjo vremenskega opozorila zaradi močnega vetra zvišala iz rumene v oranžno. Močan jugozahodnik lahko v sunkih preseže 70 kilometrov na uro, ob tem lahko na izpostavljenih območjih pride do vetrolomov, je objavil Arso. Za ostale dele države ostaja rumeno opozorilo zaradi vetra.

Ob oranžnem opozorilu zaradi vetra sicer velja, da ta lomi veje, lahko podira drevesa in odnaša kritino s streh, poleg tega nekoliko ovira cestni promet in otežuje gibanje.

Arso svetuje, da naj bodo vrata in okna zaprta, ljudje pa naj se pri gibanju na prostem izogibajo nevarnih mest, priporočena je previdnost v prometu. Po napovedi bo popoldne dež od zahoda zajel vso Slovenijo, vetrovno bo. V torek bo spremenljivo s posameznimi plohami in nevihtami. Vremenska fronta bo tudi odnesla puščavski prah, ki ga je še veliko v ozračju, zaradi česar so povišane koncentracije prašnih delcev v zraku, še posebej delcev PM 10.

Geološki zavod Slovenije opozarja, da bo zaradi namočenosti tal v prihodnjih dneh povečana nevarnost za nastanek zemeljskih plazov in reaktivacijo starih, je objavil MMC.

Solun je danes zajel val puščavskega prahu. FOTO: Sakis Mitrolidis/Afp