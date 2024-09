Kakovosten javni prostor za vse, ne zgolj avtomobil

V nadaljevanju preberite:

Letošnji Evropski teden mobilnosti poudarja, da kakovostno urejen javni prostor vsaki skupnosti prinaša koristi. V Sloveniji se je količina izpustov CO2 iz cestnega prometa v obdobju med 2008 in 2022 povečala za 25 odstotkov, povprečna starost avtomobila je lani znašala 11,1 leta, prevladovali so dizelski avti, ugotavlja statistični urad. Prekomeren avtomobilski promet ostaja eden ključnih razvojnih izzivov, dodajajo na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo.

Podatki agencije za okolje kažejo, da je ocenjena vrednost zunanjih stroškov prometa v Sloveniji v letu 2021 znašala približno 4,6 odstotka bruto domačega proizvoda, kar 99 odstotkov teh stroškov pa je povzročil cestni promet. Tretjina stroškov je povezanih s prometnimi nesrečami, petina stroškov z zastoji, dodatnih 18 odstotkov s podnebnimi spremembami, 15 odstotkov z onesnaženjem zraka ter sedem odstotkov s škodo na habitatih in šest odstotkov s hrupom.