Zgodovinski dogovor o zaščiti 30 odstotkov planeta

Države so na konferenci pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti (COP15) v Montrealu sprejele dogovor o zavarovanju 30 odstotkov kopnega in voda do leta 2030 ter povečanju finančne pomoči za varstvo narave v državah v razvoju na 20 oziroma 30 milijard ameriških dolarjev na leto. Številni so dogovor označili za »zgodovinski korak« za zaščito življenja na našem planetu, primerljiv s pariškim podnebnim dogovorom. Nekateri pa opozarjajo, da tudi takšne obljube ne bodo ustavile množičnega izumiranja vrst, če jih države ne bodo uresničile.