Človeštvo – orodje za množično izumiranje vrst

Na 15. konferenci pogodbenic Konvencije Združenih narodov (ZN) o biotski raznovrstnosti, krajše CBD-COP15, ki se je začela v sredo in bo potekala do 19. decembra v Montrealu, bodo delegati 196 držav podpisnic konvencije – edini nepodpisnici sta ZDA in Vatikan – poskušali sprejeti nov globalni okvir za biotsko raznovrstnost, s katerim bi dosegli ustavitev njenega upadanja do leta 2030 in omogočili njeno obnovo. Načrtovani sporazum je del dolgoročne vizije za biotsko raznovrstnost do leta 2050, ko naj bi dokončno zaživeli v »harmoniji z naravo«.

Eden najpomembnejših operativnih ciljev je zaščita 30 odstotkov kopnega in voda (sladkovodnih in morskih) do leta 2030. »Za sprejetje tega cilja se je oblikovala izredno močna koalicija ambicioznih držav za naravo in ljudi, trenutno gre za več kot 120 pogodbenic, med katerimi je tudi Slovenija,« je povedala Katarina Groznik Zeiler iz sektorja za ohranjanje narave na ministrstvu za okolje in prostor, ki je ena od članic slovenske delegacije v Montrealu. »Nekatere pogodbenice so do tega cilja zadržane, zlasti zaradi zahtevne izvedljivosti, vprašanja sredstev in opredelitve zavarovanih območij.«