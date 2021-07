Brez plačila že 200 dni

FOTO: Jure Eržen/Delo

Že pol leta oziroma dvesto dni Slovenska tiskovna agencija čaka na plačilo za opravljeno javno službo, saj sta vlada in Ukom ustavila financiranje STA. A na agenciji se s ponosom ozirajo na zadnjih 30 let delovanja in tudi na letošnje polletje – četudi so svoje delo opravili brez plačila, kajti »obSTAli smo«, so zapisali v sporočilu za javnost, ki sta ga podpisala direktor in uredniški kolegij STA.Kot so pri tem zapisali, brez donatorskih akcij ne bi šlo, kakor tudi ne brez zvestih naročnikov, ki cenijo profesionalno delo novinarske ekipe, ki tako rekoč že pol leta iz meseca v mesec ne ve, ali bo dobila plačo ali ne.»Tisti, ki se požvižgajo na zakonsko obveznost financiranja, so ob praznih obljubah o denarju za STA, zavezah in vedno novih pogojih zdaj začeli trditi, da je ključ rešitve podpis pogodbe, s katero naj bi uredili vse. Določili, kaj je sploh javno poslanstvo STA, in končali prakso 'dvojnega zaračunavanja' vsebin.« A kot opozarjajo podpisani, v resnici STA vsebin ne zaračunava dvojno, kot vrhunec sprenevedanja pa so označili, da to trdi tisti, »ki iz državne blagajne že od januarja ne sprosti sredstev za STA, čeprav ga k temu obvezuje zakon«.Letno pogodbo z ustanoviteljem, o kateri tečejo zdaj pogovori, čakajo že od lanskega decembra. Vendar pa besedilo pogodbe v obliki, v kakršni jo predlaga Ukom, ni sprejemljivo, saj STA spreminja v »vladno formacijo za množično fotografsko in vestičarsko proizvodnjo. Ravnanje Ukoma vidimo kot pogajalsko izsiljevanje denarno ožete STA v nasprotju z več veljavnimi zakoni.« STA se poskuša z vsemi močmi izogniti temu, da bi – kot je predlagal direktor Ukom – vprašanje financ reševali »s fotografiranjem porok« in podobnimi praksami, ki bi vodile »v brezno«.