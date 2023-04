231 evrov za uro dela ambulante za neopredeljene

V nadaljevanju preberite:

Do včeraj se je v ambulantah za neopredeljene opredelilo skoraj 10.000 oseb, ki nimajo osebnega zdravnika. Zdaj jih pri obisku ambulante vsakič obravnava drug, delo te ambulante pa je bistveno dražje od dela utečene ambulante splošne medicine in ambulante za boljšo dostopnost do zdravstvenih storitev, ki jih je uvedla prejšnja vlada z namenom reševati probleme neopredeljenih pacientov.

V ZD Ravne na Koroškem še nimajo tovrstne ambulante, pa čeprav je tam po seznamu ministrstva za zdravje predvidenih pet. »To je norost sistema, ki jo je treba ustaviti. V sistem vnaša nered. Gre za gašenje požara, ki ni ustrezen,« je bil neposreden direktor zdravstvenega doma Stanislav Pušnik. Nekateri tam zaposleni ga že sprašujejo, zakaj še nimajo ambulante, v kateri bi bili za dodatno delo bistveno bolje plačani, a dokler bodo shajali na obstoječ način, je ne bodo imeli, je jasen direktor. Sprašuje se, kako naj dopusti, da bodo v tej ambulanti zdravniki plačani 80 evrov neto, upokojeni zdravniki, ki bodo v sosednji delali isto, pa nekajkrat manj.

Čez prst ocenjuje, da so ambulante za neopredeljene trikrat dražje od običajnih, čeprav se v funkcionalnem smislu ne razlikujejo. Za mnogo več denarja ljudje pri njih ne dobijo tega, kar bi pričakovali in do česar so kot zavarovanci upravičeni: izbranega osebnega zdravnika.

Grob izračun kaže, da stane efektivna ura delo v običajni ambulanti 117,10 evra, v ambulanti za neopredeljene pa je januarja in februarja stala 231,38 evra.