33 migrantov zaradi okvare kombija peš po avtocesti

Po navedbah spletnega portala 24ur.com so ljubljanski policisti danes dopoldan prejeli obvestilo o pešcih v bližini avtocestnega počivališča Lukovica. V smeri Ljubljane se je namreč sprehajalo več oseb, kasneje je avtocestna policija ugotovila, da gre za 33 migrantov iz Indije, Afganistana in Pakistana.

24ur.com med drugim navaja, da so policijo so obvestili obiskovalci počivališča, ob čemer dodaja, da naj bi migrante do Lukovice pripeljali s kombijem z romunskimi registrskimi tablicami, ki se je po predvidevanjih policije pokvaril.

Policija zdaj raziskuje primer suma kaznivega dejanja prepovedanega prehoda čez državno mejo, ob tem pa nadaljujejo z zbiranjem obvestil.