517 novih okužb, 30 bolnikov je umrlo

V nedeljo opravili 1976 testov in potrdili 517 okužb z novim koronavirusom, umrlo je 30 oseb s covidom-19, je na twitterju sporočila vlada. Delež pozitivnih testov je 26,2-odstoten.Hospitaliziranih je bilo 1221 bolnikov, od tega jih je bilo na intenzivni negi 207. Iz bolnišnic so v nedeljo odpustili 37 oseb.Gre za seštevek hitrih antigenskih in PCR-testov.Od skupaj 197 testiranj, je bilo po podatkih Sledilnika covid-19 opravljenih 1664 PCR-testov, na katerega je bilo pozitivnih 493 oseb, delež pozitivnih PCR-testov je tako znašal 29,63-odstoten. V nedeljo so opravili tudi 312 hitrih antigenskih testov, od tega jih je bilo 24 pozitivnih, kar je 7,7-odstotni delež. Danes bo po nekaterih krajih po Sloveniji , med drugim tudi v Kopru in Kranju, od 9. do 17. ure na voljo brezplačno hitro testiranje.Prav tako bodo tudi danes v nekaterih domovih za starejše in zdravstvenih zavodih cepili proti covidu-19, predvsem zaposlene, ki jih v nedeljo ob začetku cepljenja ni bilo na delovnem mestu. V Sloveniji se je množično prostovoljno cepljenje s cepivom ameriškega Pfizerja in nemškega BioNTecha sicer začelo v nedeljo.