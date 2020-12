Da bom še naprej polno s svojo družino ...

Da boste šli mladi naprej ...

Zora Bertoncelj, 82-letna stanovalka doma v Fužinah: »Težko sem se odločila za cepljenje. Mislim, da je prav, da se cepimo, da bomo šli naprej, da boste šli naprej vi, mladi.« FOTO: Milena Zupanič



Tretjina stanovalcev covid že prebolela

Bojanka Genorio, direktorica doma starejših Fužine v Ljubljani: »Danes je za nas velik dan, to je začetek konca epidemije, ki smo ga težko pričakovali.« FOTO: Milena Zupanič

Cepivo v spremstvu policije

Marija Magajne, državna sekretarka na ministrstvu za zdravje: Še vedno so pomembni ukrepi proti širjenju virusa: vzdrževanje medsebojne razdalje, nošenje mask in umivanje ter razkuževanje rok. FOTO: Milena Zupanič

Odporni sedem dni po drugem odmerku

»Bilo me je malo strah, a je bilo vse v redu. Srčno upam, da bo tudi naprej v redu,« je medijem povedalav Domu starejših občanov Fužine v Ljubljani, prva cepljena v Sloveniji. V Sloveniji se niso promocijsko cepili državni voditelji, kot v nekaterih drugih državah, pač pa so pričeli s cepljenji ob pol devetih zjutraj v skoraj vseh domovih upokojencev.Angelca Butenko, 83-letna stanovalka Doma starejših občanov Fužine v Ljubljani, ki je pred upokojitvijo opravljala delo višje svetovalke za kadrovske zadeve in še vedno deluje na sodišču kot porotnica svetnica, je bila med 98 stanovalci doma Fužine, ki so se odločili za cepljenje v prvem dnevu. Je bila odločitev težka?»Zaupam strokovnjakom za pripravljeno cepivo. Za cepljenje sem se odločila, ker hočem biti zdrava in živeti polno s svojo družino. Sem zelo hvaležna za to možnost, da sem lahko bila cepljena prva. Moja srčna želja je, da bo lahko cepivo dobil vsak zemljan na svetu, ne da bi začeli delati razlike med ljudmi,« je povedala Angelca in se pošalila, da so prvi cepljeni »poskusni zajci«.Za sostanovalce, ki se morda še niso odločili, pa je menila: »To je odločitev vsakega posameznika. Dosti časa nima časa čakati, treba se je hitro odločiti, nam se čas izteka.«V domu v Fužinah je pred novinarske kamere prišla tudi 82-letna. »Težko sem se odločila za cepljenje. V začetku sem bila zelo skeptična, a po pogovoru z zdravstvenimi delavci in s podporo svoje družine sem se odločila. Nič se mi ne vrti, v redu sem, nič me ne boli roka, nič. Enako kot pri gripi. Mislim, da je prav, da se cepimo, da bomo šli naprej, da boste šli naprej vi, mladi,« je povedala.V domu na Fužinah v prvem valu niso imeli okuženega nikogar, v drugem valu pa je bilo okuženih 71 od skupaj 240 stanovalcev, še vedno so aktivno okuženi štirje. Tretjina stanovalcev je covid že prebolela, večina z blagimi simptomi ali celo brez njih, deset pa jih je s covidom umrlo. To so bili stanovalci, ki so imeli tudi druge težke, kronične bolezni. Nasploh pa je od septembra do novembra lani v primerjavi s temi tremi meseci letos umrlo lani pet stanovalcev več kot letos, je postregla s podatki direktorica domaCepivo je kombi NIJZ pripeljal v dom že ponoči, prevzela ga je domska zdravnica. Prvih 20 stanovalcev so med pol deveto in pol deseto uro cepile domske diplomirane medicinske sestre v domski ambulanti, za tem pa so obiskovale in cepile stanovalce v njihovih sobah, saj vsi do ambulante ne morejo priti.»Zdravnica je najprej vsakega pregleda, če je ugotovila, da ga se lahko cepi, je bil cepljen. Nato je 15 minut še sedel pred ambulanto, za tem je odšel v svojo sobo. Nihče ni imel nikakršnih reakcij,« je za prvi 20 cepljenih povedala direktorica doma. Za cepljenje so se prijavili 104, a jih je šest vmes zbolelo za covidom, tako da niso bili cepljeni danes. Poleg stanovalcev bo cepljenih tudi deset zaposlenih v domu, ki so se prijavili za cepljenje. To je desetina vseh zaposlenih.»Danes je za nas velik dan, to je začetek konca epidemije, ki smo ga težko pričakovali,« je dejala direktorica doma Bojanka Genorio, ki pa se sama za cepljenje sicer ni prijavila, ker ima za seboj težko izkušnjo po cepljenju z gripo.Podobno kot na Fužinah v Ljubljani je potekalo cepljenje po vseh domovih starejših občanov po Sloveniji. Cepivo so jim pripeljali zaposleni na NIJZ v zgodnjih jutranjih urah, vozila so bila v spremstvu policije in kriminalistov. V večini domov se je pričelo cepljenje ob pol devetih zjutraj, ponekod pa se bo jutri.S prvo pošiljko cepiva bodo cepljeni vsi stanovalci domov, ki so se prijavili. Prav tako bodo s prvo pošiljko cepljeni tudi nekateri najbolj izpostavljeni zaposleni v domovih starejših. Za vse zaposlene v domovih, ki so se prijavili, pa v prvi pošiljki ni dovolj cepiva. S prvo pošiljko cepiva bo cepljenih tudi 550 zaposlenih v intenzivnih enotah bolnišnic.Že 28. ali 29. decembra pride v Slovenijo naslednja pošiljka s 6825 odmerki cepiva – skupaj bo tako v letošnjem letu prišlo v Slovenijo 16.575 odmerkov, nato pa vsak teden dodatnih 16.575 odmerkov cepiva, je povedala državna sekretarka na ministrstvu za zdravjeZa stanovalci domov starejših in tamkajšnjih zaposlenih bodo cepljeni zdravstveni delavci, starejši od 80 let in bolni, ki živijo zunaj domov starejših, nato policisti in drugi v izpostavljenih javnih službah, za tem – predvidoma marca ali kasneje – pa splošno prebivalstvo. Če bodo dobila dovoljenje tudi druga cepiva, bo splošno prebivalstvo – zdravi mladi odrasli – lahko cepljeni že prej, je povedala Magajnetova.Cepljenje je prostovoljno. Virus se bo predvidoma prenehal širiti, ko bo cepljenih več kot 60 odstotkov prebivalstva. Vsak potrebuje dva odmerka cepiva. Drugi odmerek dobi tri tedne za prvim. Cepljeni postane odporen na virus sedem dni po drugem odmerku. Do takrat so pomembni ukrepi proti širjenju virusa: vzdrževanje medsebojne razdalje, nošenje mask in umivanje ter razkuževanje rok.