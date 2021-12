S trenutkom tišine in svečami v rokah so ameriški kongresni voditelji sinoči obeležili 800 tisoč ameriških žrtev covida-19. V dveh letih pandemije je zbolelo že 50 milijonov Američanov, število letošnjih ameriških žrtev covida-19 pa je že konec novembra preseglo lanskega, ko cepiv še ni bilo na voljo. Zdaj je precepljenih šestdeset odstotkov prebivalstva ter 72 odstotkov zavarovanih z vsaj enim odmerkom cepiv, med hitrim naraščanjem primerov seva omikron ter nadaljevanjem divjanja delte pa zdravstvene oblasti že priporočajo tretji odmerek in ne izključujejo morebitnih prihodnjih.

Poročajo, da večina umrlih ljudi ni bilo cepljenih, a nikakor ne vsi, kar skupaj s pogosto nasprotujočimi si zdravstvenimi nasveti podžiga upore proti njim. Proteste spodbujajo tudi statistike, da je zdaj največ novih izbruhov bolezni v nekaterih zveznih državah z visoko stopnjo cepljenje, na Floridi, ki vztraja pri osebni odločitvi vsakega posameznika, jih je manj kot drugje. Nekateri krivijo hladnejše vreme na severu ZDA, državno ukazana obvezna cepljenja pa vse bolj prepovedujejo tudi sodišča.

Med žalujočimi je bila tudi predsednica predstavniškega doma Nancy Pelosi. Foto Elizabeth Frantz/Reuters

Cepljenje, nošnja mask in drugi ukrepi žal tudi v ZDA niso le znanstveno, ampak v veliki meri politično vprašanje, kar le še povečuje zmedo. Spomin na 800 tisoč ljudi, iztrganih iz življenja po pobegu virusa iz kitajskega Wuhana v tujino, pa je vsaj za trenutek tudi najbolj sprte združil v žalosti. »Vem, kako je strmeti v prazni stol na drugi strani kuhinjske mize, še posebej med prazniki,« je povedal predsednik Joe Biden, ki mu je prometna nesreča iztrgala prvo soprogo in hčerko, bolezen pa še sina.

ZDA imajo približno štiri odstotke svetovnega prebivalstva, a petnajst odstotkov od 5,3 milijona vseh znanih smrti zaradi novega koronavirusa. Vsi skupaj upajo, da bo omikron res manj smrtonosen od dosedanjih sevov, kot je videti, a se njegov pohod šele dobro začenja.