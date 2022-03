Aktualni generalni direktor RTV Slovenija imenovan še za naslednja štiri leta

Andrej Grah Whatmough, ki je bil na funkcijo generalnega direktorja imenovan lani, je pobudo za nov javni razpis dal sam. Kot je dejal, si je želel preveriti, ali ima zaupanje programskega sveta v novi sestavi. Večino v njej je izbrala koalicija Janeza Janše. A šele po tem, ko je Grah Whatmough danes dobil večinsko podporo – 23 od skupno 29 programskih svetnikov ga je podprlo, 4 so bili proti –, se je programski svet seznanil z njegovim odstopom. Le tako so mu namreč lahko podelil nov štiriletni mandat. Nov mandat začenja v petek.

V svoji predstavitvi je Grah Whatmough tako kot prvič navedel, da svojo vlogo vidi v finančnem poslovnem delu, ne vsebinskem. »Absolutno bom v primeru izvolitve odločitve sprejemal čim bolj v dialogu,« pa je odgovoril na vprašanje glede komunikacije z zaposlenimi, ki so več njegovim potezam v zadnjem obdobju ostro nasprotovali. Izpostavil je celo, da mu je žal, da ni opravil pogovora z direktorjem Radia Slovenija Mirkom Štularjem, preden je spremenil izvedbeni akt, ki ne predvideva več soglasja radijske strani ob imenovanju urednika uredništva MMC. To imenovanje lahko zdaj opravi televizijska stran sama.

»V večji meri bom iskal konsenz,« je tako nadaljeval še generalni direktor in dodal, da če pa ne bo mogoč, bom vseeno on tisti, ki bo odločitev sprejel. A da si ne želi, da bi s svojo manj intenzivno komunikacijo povzročal težave tej hiši.

Prijava Graha Whatmougha je bila sicer edina popolna in pravočasna na razpis, ki za razliko od tistega prejšnje leto, od kandidatov ni zahteval triletnih izkušenj z vodenjem večjih organizacijskih sistemov. Po mnenju nekdanjega direktorja Igorja Kadunca teh izkušenj Grah Whatmough nima in je njegovo prejšnje imenovanje izpodbijal na delovnem in socialnem sodišču.

Komisija za izvedbo razpisnega postopka pa je kot nepravočasno tokrat označila prijavo Natalije Gorščak, nekdanje direktorice TV Slovenija, saj na RTV Slovenija ni prispela do 9. marca do 12. ure. Priporočeno je sicer oddala že dan pred tem. A ker so programski svetniki v razpis navedli, da velja prejemna teorija, pri čemer niso posebej izpostavili, kaj to pomeni za oddajo poštnih pošiljk, jim je tudi odvetnik Jani Soršak svetoval, da naj jo obravnavajo kot nepravočasno. Po njegovo se v tem primeru ne uporablja tudi zakon o upravnem postopku, ki določa, da če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je organ prejel vlogo, šteje dan oddaje na pošto. V primeru, da bi ga želeli uporabiti, bi to po njegovo morali tudi navesti v razpis.

Pravno varstvo zoper to odločitev pa je tudi po njegovih besedah mogoče.

Kot je dejal Grah Whatmough, pa prijava Gorščakove za direktorico TV Slovenija – to funkcijo je doslej opravljal kot v. d. Valentin Areh – ni bila popolna. Razpis za to funkcijo bo ponovljen. Do imenovanja novega direktorja TV Slovenija pa bo funkcijo generalni direktor Grah Whatmough opravljal sam.