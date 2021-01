Kdor se ne bo testiral, v torek ne bo mogel v učilnico

V ponedeljek se mora testirati 30.000 šolnikov

Na Gospodarskem razstavišču ob ponedeljkih testiranje le za zaposlene v vzgojno-izobraževalni dejavnosti

Iz ZD Ljubljana so sporočili, da bo množično testiranje s hitrimi antigenskimi testi (HAGT) na Gospodarskem razstavišču ob ponedeljkih do preklica epidemije izvajali le za zaposlene v vzgojno-izobraževalni dejavnosti.



Testiranje s HAGT za splošno populacijo na Gospodarskem razstavišču s prihodnjim tednom do nadaljnjega bodo tako lahko opravljali le od torka do petka med 11:00 in 15:00 uro, s sprejemom do 13:30.

Po podatkih Sledilnika covida-19 so v četrtek v Sloveniji opravili 4872 PCR testiranj na koronavirus, pozitivni delež odkritih okužb je znašal 22,9 odstotka (1115 novih okužb). Opravili so tudi 6277 hitrih antigenskih testov in odkrili 324 okužb, delež pozitivnih tako znaša 5,2 odstotka. Umrlo je 25 oseb s koronavirusno boleznijo. Po podatkih Sledilnika so v Sloveniji doslej cepili 47.931 oseb.Po deležu včerajšnjih novih okužb so odstopale občine Koper, Ljubljana, Maribor, Nova Gorica, Ajdovščina in Kranj. Povprečje potrjenih primerov v zadnjih sedmih dnevih se je znižalo, prav tako tudi število hospitaliziranih bolnikov s covidom-19.Novinarsko konferenco si lahko ogledate tu:V ponedeljek se začne testiranje učiteljev. Kako bo potekal protokol testiranja? Vesna Kerstin Petrič, generalna direktorica Direktorata za javno zdravje, je pojasnila: »Tisti s pozitivnim rezultatom bodo takoj napoteni v samoizoalcijo in poklicali zdravnika, da jim da nadaljnja navodila. O tem, kdaj in kje naj se zglasijo učitelji in vzgojitelji v ponedeljek, bodo pedagogom javili z njihove matične šole oziroma vrtca. Zdravstveni domovi so koordinatorji testiranja na področju, ki ga pokrivajo.« Šole in ZD se bodo dogovorili, kako naj zaposleni prihajajo na testiranje, da ne bo prihajalo do nepotrebnih vrst in gneče.Testiranje za zaposlene v višjem in visokem šolstvu bo potekalo vzporedno v vseh krajih, kjer se izvajajo izobraževalni programi. Samo testiranje pa ne bo dovolj, je opozorila Vesna Kerstič Petrič, in apelirala na to, da ob najmanjšem znaku okužbe ljudje ostanejo doma. Le tako bomo vsi skupaj lahko obdržali otroke v šolah, je dodala. Testiranje za učitelje bo obvezno, je povedala. Kdor se ne bo testiral, v torek ne bo mogel v učilnico. V nekaterih evropski državah testirajo tudi učence, možno je, da bo pri nas to naslednji korak, je dejala Vesna Kerstič Petrič.Učitelji prve triade bodo morali imeti v razredu maske, saj te delujejo kot bariere, da ne širimo virusa v okolje. To je še posebej pomembno pri asimptomatskih posameznikih, ki se svoje okužbe morda niti ne zavedajo, je povedalz Instituta Jožef Stefan. Maske so različne kakovosti, vse tudi niso kategorizirane kot osebna zaščitna oprema. Pralne maske so lahko narejene iz različnih materialov, njihova učinkovitost je prav zato odvisna od marsičesa.Maske sicer niso edini ukrep boja proti koronavirusni bolezni, Gradišek je opozoril na upoštevanje varnostne razdalje ter higieno rok in kašlja.