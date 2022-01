Rizične skupine ob simptomih covida-19 na PCR test

V ponedeljek so po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) ob 13.803 PCR-testih potrdili 8681 okužb z novim koronavirusom. Gre za največje število potrjenih primerov v enem dnevu doslej. Delež pozitivnih testov je bil 62,9-odstoten. V prejšnjem tednu so pri nas potrdili skoraj 45.000 novih primerov koronavirusnih okužb, daleč največ od začetka epidemije in okoli 19.000 več kot teden prej.

Poleg rekordnih številk okužb so v zadnjih dneh in tednih opravili rekordno število testiranj. Zaradi preobremenjenosti so sprejeli nov protokol, ki bo začel veljati jutri, in ki bo omogočal, da v trenutnih razmerah zagotavljajo PCR teste, ki ostajajo zlati standard za potrditev na okužbo s covidom-19, je pojasnil državni sekretar Vindišar.

O aktualnem stanju glede bolezni covid-19 državni sekretar na ministrstvu za zdravje mag. Franc Vindišar in direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano mag. Tjaša Žohar Čretnik:

Protokol pri osebah brez simptomov: za vse osebe je predvideno, da se opravi hitri antigenski test pri izvajalcih ali se samotestirajo, v primeru negativnega primera velja, da je oseba negativna. Če pa je oseba pozitivna, se jo pošlje na PCR. Asimptomatske osebe za PCR test torej potrebujejo pozitiven hitri antigenski test.

Osebe s simptomi razdelimo v dve skupini: v prvi so kronični bolniki, ki o tem obvestijo zdravnika, ki jih naroči na PCR. Ostale simptomatske osebe naj opravijo hitri test ali se samotestirajo, potem se po protokolu naročijo na PCR testiranje. Če je pri osebi, ki ima simptome, test negativen, se ta oseba izolira in ostane v izolaciji tri dni. Ta oseba lahko koristi bolniški stalež.

»Vsi si želimo, da ukrepi za zajezitev širjenja okužb ne bi bili več potrebni, a številke kažejo, da smo daleč od cilja. Testiranje in samotestiranje moramo razumeti analogno kot merjenje temperature, saj je to najboljši ukrep za odkrite okužbe in preprečitev nadaljnjega prenosa.« Samotestiranje je v teh razmerah vedno prava odločitev, je dejal Vindišar.

»Dotok vzorcev se je od prejšnjega ponedeljka poveča za 100 odstotkov, naše kapacitete so na zgornji meji, vzorcev je vsak dan več, zato se nam podaljšuje povprečni pretočni čas, ki je bil vso epidemijo v povprečju pod 6 urami, kar je bil za evropske razmere izjemen dosežek, zdaj pa se je začel čas podaljševati, ob takih številkah smo laboratoriji sposobni zagotoviti rezultat v 48 urah. Namen protokola je, da prihranimo na PCR testih, da bi s tem lahko prihranili 30-35 odstotkov potrebnega PCR testiranja. Prizadevamo si za vzpostavitev pomoči iz tujine. Predvidevamo in pričakujemo, da bomo s temi oblikami zmogli dneve, ki prihajajo, » je povedala direktorica NLZOH.

Petrovec: Laboratoriji so na robu zloma

Direktor Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo (IMI) Miroslav Petrovec je v oddaji Dobro jutro na Televiziji Slovenija stanje v laboratorijih zaradi povečanega obsega analize brisov, odvzetih za PCR-testiranje, označil kot katastrofično. »Vsi, ki delajo na diagnostiki covida-19, so na robu zloma, prav tako laboratoriji,« je dejal.

V ponedeljek je IMI po njegovih besedah sprejel preko 8000 vzorcev za PCR-testiranje, v prejšnjih valovih pa je dnevno število sprejetih vzorcev znašalo največ 3500. Minulo noč je na IMI tako ostalo 2300 vzorcev, ki jih še niso uspeli analizirati. »Pravzaprav niti ni prostora, kamor bi zlagali odvzete vzorce,« je pojasnil. Petrovec je poudaril še, da se sam že dlje časa trudi, da bi se za diagnostiko okužb s koronavirusom uporabljale tudi druge metode, med njimi hitri antigenski testi.