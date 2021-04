Za mizami le štiri osebe

Širjenje različic



Nadzor nad cepljenjem in nad spoštovanjem ukrepov

Od prihodnjega ponedeljka dalje do vključno 25. aprila bo v osmih regijah: goriški, gorenjski, obalno-kraški, pomurski, posavski, podravski, koroški in zasavski regiji, dovoljeno opravljanje gostinske dejavnosti na terasah in vrtovih gostinskih obratov med 7. in 19. uro, ob upoštevanju vseh higienskih navodil.Državni sekretar na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijoje poudaril, da se vseskozi zavzemajo za sprošanje ukrepov, da bi s tem upoštevali interese in želje gospodarstva. A prva sta zdravje in varnost, zato gre za premišljeno sprošanje ukrepov.»Opravljanje gostinske dejavnosti na terasah in vrtovih gostinskih obratov mora biti v skladu z zdravstvenimi navodili. Gre za sedečo postrežbo, med mizami mora biti dovolj velika razdalja, za mizami lahko sedijo štiri osebe,« je povedal. Ni pa potrebno, da so osebe iz istega gospodinjstva, kar določa ukrep, ki govori o prepovedi zbiranja.Zajc je dodal, da vsekakor odprtje teras vliva optimizem. »Tako gostinci kot tudi državljani bomo nekoliko lažje zadihali. V želji, da ohranimo dejavnosti še naprej odprte, polagamo na srce izvajalcem storitev in gostom, da strogo upoštevajo navodila in pogoje, ki jih narekuje NIJZ. Vsi sprejeti ukrepi so namreč tu z namenom, da se kot država čimprej obarvamo zeleno in s tem vrnemo v življenje, ki smo ga bili vajeni pred epidemijo,« je poudaril. Kaj bo po tem tednu odprtja teras, še ni jasno, a če bo epidemiološka slika ugodna, bodo ostale odprte.Mag., direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, je poudarila, da angleška različica prevladuje oziroma je to zdaj glavna različica koronavirusa. »Delež v zadnjem tednu je zrasel na 70 odstotkov. Druge variante virusa se ne širijo. Brazilske različice virusa od 8. tedna nismo več zaznali,« je pojasnila in dodala, da k sreči gre za linearno rast širjenja angleške različice in ne za eksponentno.V sedmih cepilnih centrih so bile ugotovljene določene neskladnosti, je povedalaz zdravstvenega inšpektorata. Šlo je za izvajanje cepljenja v nasprotju s strategijo oziroma za napake pri vodenju čakalnih seznamov, v enem primeru tudi za odstopanje podatkov s seznama cepljenja od dejanskega naročila odmerkov.Policisti so v treh tednih opravili nadzore na 45.143 krajih glede izvajanja določb vladnih odlokov. Dnevno je to v povprečju 2.150 nadzorov, je povedal namestnik generalnega direktorja policije. Poudaril je, da v kar 85 odstotkih izrečejo le opozorilo. Večinoma so se kršitve nanašale na neupoštevanje prepovedi zbiranja, nošenja mask in neupoštevanja omejitev gibanja.Včeraj je bilo opravljenih 4.278 PCR testiranj in 24.242 hitrih antigenskih testov. S PCR testi je bilo včeraj potrjenih 891 novih okužb (pred enim tednom kar 1527), je povedal tiskovni predstavnik vlade Uroš Urbanija. Številke potrjujejo pozitivne učinke 11-dnevnega obdobja strožjih ukrepov med velikonočnimi prazniki. Urbanija se je zahvalil vsem, ki smo se takrat držali ukrepov.