Interes za cepljenje v domovih se pokriva s številom prvih odmerkov

FOTO: Blaž Samec/Delo

Sistemski ukrepi za krepitev družinske politike

Minister Cigler kralj je predstavil novosti oziroma ukrepe za krepitev družinske politike. Kot je dejal, ni naključje, da o njih spregovorimo zdaj, ko so družine še bolj obremenjene: zaradi služb, gospodinjskih opravil, šole na daljavo, ob skrbi za starejše. Ukrepi bodo začeli veljati s 1. januarjem 2021: Pomoč za rojstvo otroka se dvigne z 286 evrov na 350 evrov.

Starševski dodatek se poviša z 258 evra na 402 evra.

Najnižje izplačilo materinskega, očetovskega in starševskega nadomestila, osnova za manjkajoče mesece pri izračunu nadomestila in začetna osnova za nadomestilo brez dopusta se bo dvignilo na enako višino, kot je osnovni znesek minimalnega dohodka v bruto znesku.

Upravičencem do krajšega delovnega časa bo Republika Slovenija po 1. januarjem 2021 zagotavljala do polne delovne obveznosti plačilo prispevkov za socialno varnost od sorazmernega dela povprečja zadnjih 12 plač. Minister Cigler kralj je predstavil novosti oziroma ukrepe za krepitev družinske politike. Kot je dejal, ni naključje, da o njih spregovorimo zdaj, ko so družine še bolj obremenjene: zaradi služb, gospodinjskih opravil, šole na daljavo, ob skrbi za starejše. Ukrepi bodo začeli veljati s 1. januarjem 2021:

Javni potniški promet bo obratoval tudi med prazniki

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Minister Vrtovec je pojasnil tudi novosti glede zakona o cestno-prometnih predpisih, in sicer se zvišujejo kazni za uporabo telefona med vožnjo, znižujejo pa se kazni za prekoračitev hitrosti. Kot je poudaril, je sam zagovornik zniževanja kazni za prehitro vožnjo, saj da korelacije med visokimi kaznimi in prometnimi nesrečami in smrtnimi žrtvami ni. Zato meni, da je pomembnejša preventiva, prav tako pa imajo podobno ureditev druge države, denimo Avstrija. Uvaja se tudi ukrep za večjo pretočnost, ki je problem predvsem v prestolnici. Dovoljeno bo zavijanje v desno ob rdeči luči na določenih križiščih. Prav tako pa so podpisali pogodbo o delovanje avtocestne policije. Uredili so tudi umeščenost električnih skirojev, ki bodo zdaj opredeljena kot lahko motorna vozila. Z njimi se bo dovoljeno voziti po kolesarski stezi oz. desno ob vozišču, prepovedano pa na poteh za pešce. Uporaba je dovoljena od 14. leta naprej, do 18. leta je obvezna uporaba čelade.