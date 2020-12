V Sloveniji v torek 2129 novih okužb in 36 smrti oseb s covidom-19

Vlada RS je na twitterju sporočila, da je bilo včeraj skupno opravljenih 10.593 testov (torej PCR- in hitrih testov), pozitivnih na novi koronavirus pa je bilo 2129 oseb oziroma dobra petina vseh testov.​Po podatkih Sledilnika za covid-19 so v torek v Sloveniji opravili 6524 PCR-testov in našteli 1358 primerov okužbe z novim koronavirusom. Delež pozitivnih PCR-testov je bil tako 29,3-odstoten.Umrlo je 36 oseb s covidom-19.Po podatkih Sledilnika je bilo včeraj aktivnih primerov okužbe 19.834.