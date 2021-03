12. aprila se bo ponudba trgovin vrnila k določilom »vladnega semaforja«

Znova poziv delodajalcem, naj omogočijo opravljanje dela na daljavo

Ajda Cuderman meni, da na gospodarskem ministrstvu kljub zaostritvi ukrepov niso posegali v delovanje industrije oziroma proizvodnje. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Za zaprte gospodarske dejavnosti bo v PKP9 nujno potrebno najti nove rešitve

Mitja Gorenšček. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Po podatkih sledilnika za covid-19 so včeraj na območju Slovenije ponovno opravili zelo veliko testov okužb z novim koronavirusom: 5395 po metodi PCR in 47.035 hitrih antigenskih. Umrlo je še 15 bolnikov s covidom-19, kar je najvišje število od začetka februarja.Potrdili so 1080 novih okužb. Pozitivna je bila torej okoli petina PCR testov. Najnovejša ocena skupnega števila aktivnih primerov okužb v državi znaša 12.585. Sedemdnevno povprečje okužb je 957 in se viša ter bliža meji 1000, ki je zgornja meja oranžnega območja. Hospitaliziranih obolelih je 515, od tega na intenzivni negi 105. Včeraj so odpustili 61 ljudi.Na dopoldanski vladni novinarski konferenci so sodelovali državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijoin generalni direktor GZSVladna govorkaje uvodoma izpostavila včerajšnje okužbe v naslednjih občinah: Ljubljana 135, Maribor 59, Nova Gorica 42, Šempeter-Vrtojba 11, Ajdovščina 10, Koper 34, Divača 14, Sežana 16, Kranj 32, Škofja Loka 14, Celje 77, Šentjur 19, Žalec 30 in Novo mesto 22.Najmanjše sedemdnevno povprečje okužb beležijo v Posavju, Pomurju in na Gorenjskem, medtem ko imajo višje povprečje o državnega v goriški regiji, savinjski, obalno-kraški, osrednjeslovenski, koroški, primorsko-notranjski regiji.Epidemija raste zaradi hitrega širjenja novih, bolj kužnih sevov. Reprodukcijsko število, ki kaže, na koliko ljudi en okuženi z novim koronavirusom prenese okužbo, znaša po ocenah Instituta Jožef Stefan 1,19.Državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Mateja Ribič je uvodoma podala mnenje, da so ne njenem ministrstvu za ukrepe poskrbeli pravočasno. Med ključne šteje predvsem ukrepa čakanja na delo in skrajšanega delovnega časa, vlada je, kot je dodala, podaljšala tudi niz drugih ukrepov, povezanih z delom in gospodarstvom.Ponovila je poziv delodajalcem, naj v čim večjem obsegu v vseh gospodarskih dejavnostih uredijo opravljanje dela na daljavo oziroma na domu. Označila ga je za učinkovit ukrep, ki skoraj izničuje možnost okužb, in kot je znano, je po mnenju epidemiologov v prvem valu prav ta odločitev bistveno prispevala k tedanji uspešnejši obravnavi epidemije.Kot je še navedla Ribičeva, je sicer od letošnjega januarja do konca marca delo od doma prijavilo nekaj manj kot 1600 podjetij za skoraj 77.000 delavcev. Izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka pa je v prvem valu koristilo več kot 50.000 upravičencev, v drugem valu pa več kot 38.000.Državna sekretarka z gospodarskega ministrstva Ajda Cuderman je znova spregovorila o že večkrat predstavljenem novem odloku o ponujanju blaga in storitev v času zaustavitve javnega življenja med 1. in 11. aprilom. Kot je znano, bodo znova dostopne le nujne trgovine in storitve, 12. aprila pa se bo obseg ponudb vrnil k tistemu, kar bo v slovenskih statističnih regijah določal »vladni semafor«.Kot je poudarila, na ministrstvu kljub zaostritvi ukrepov niso posegali v delovanje industrije oziroma proizvodnje. »Zavedamo pa se, da zaostritev znova posega v slovenski storitveni sektor,« je povedala.Mitja Gorenšček je uvodoma ocenil, da je gospodarstvo znova »par korakov nazaj«, v negotovih razmerah in času poglabljanja krize. »Strokovni skupini in vladnim ukrepom ne oporekamo. Novim ukrepom se bomo maksimalno prilagodili, kjerkoli bo mogoče,« je podal stališče Gospodarske zbornice Slovenije, ki jo vodi. Kot je dodal, so sicer pred nastopom tretjega vala na zbornici upali na spomladansko sproščanje ukrepov.Kot je dodal, bodo sedanji ukrepi različne gospodarske panoge različno prizadeli. Industrija ni močno prizadeta, četudi ima, denimo, zaradi ukrepov na meji težave z zagotavljanjem zadostnega števila zaposlenih. Večje težave so v trgovini, tekstilne in obutvene dejavnosti se ponovno zapirajo, enako nekatere storitvene dejavnosti, kot so frizerski ali kozmetični saloni. Dejavnosti na področju turizma in industrije srečanj pa so že dlje časa zaprti.Opozoril je, da bo za te gospodarske dejavnosti nujno potrebno najti nove rešitve v novih vladnih ukrepih, v novem interventnem zakona PKP9, ki bo moral nagovoriti prav te dejavnosti. Pričakujejo višje kritje fiksnih stroškov, nadomestilo izgubljenih prihodkov in ukrepe na področju izboljševanja likvidnosti.»Na gospodarske subjekte bomo apelirali, da bodo omogočili opravljanje dela na daljavo oziroma od doma. Da ostane na delovnih mestih največ 20 odstotkov ljudi,« je povedal. »Na tiste, ki bodo ostali na delovnih mestih, pa bomo apelirali, da se držijo zaščitnih ukrepov.«