Prednostnega cepljenja ne more biti, ker cepiva ni dovolj

Hitri testi ne morejo nadomestiti PCR-testov, so znova poudarili na novinarski konferenci, niti to ni bilo nikoli predvideno.

Po podatkih sledilnika za covid-19 so do ponedeljka, 18. januarja, v Sloveniji cepili 43.081 oseb. FOTO: Blaž Samec/Delo



V Podravski regiji trend okužb počasi upada

Šole in vrtci

Stališče NIJZ glede odpiranja šol in vrtcev v tem trenutku, ko smo na državni ravni dosegli pogoj za vstop v rdečo fazo: »Stališče epidemiologov je bilo vseskozi, da je treba skrbno razmisliti o odpiranju teh dejavnosti, v prvi fazi sproščanja ukrepov je predvideno odpiranje vrtcev in šol prve triade,« je pojasnil Zoran Simonovič. Podatkov o morebitnih hitrejšem širjenju novega seva koronavirusa med otroki, še ni. V Sloveniji so potrjeni posamični primeri tako imenovanega britanskega seva. Ravnatelji so na model, ki predvideva poučevanje v dveh izmenah, dobro pripravljeni, kot tudi z izvajanjem drugih preventivnih ukrepov.

Po podatkih sledilnika za covid-19 so včeraj s PCR-testi testirali 5384 oseb, pozitivnih je bilo 1396, kar pomeni, da je delež pozitivnih 25,9-odstoten. S hitrimi testi so testirali še 5924 oseb in odkrili 302 pozitivni osebi. Umrlo je 26 bolnikov s covidom-19. Na nacionalni ravni smo po besedah vladne govorke na državni ravni dosegli številke za prehod v rdečo fazo, a o tem bo popoldne odločala vlada na redni seji.Cepljenje v državi poteka, čeprav je Slovenija prejela nekoliko manj cepiva, kot smo sprva pričakovali. In prav premalo odmerkov cepiva povzroča težave. Proizvajalci obljubljajo, da ga bo v prihodnjem tednu k nam prišlo več, kot je bilo pričakovano. Po podatkih sledilnika za covid-19 so do ponedeljka, 18. januarja, s prvim odmerkom cepiva v Sloveniji cepili 43.081 oseb, kar predstavlja okrog dva odstotka prebivalstva.Prednostnega cepljenja v Sloveniji ne more in ne sme biti, ker je cepiva premalo celo za starejše od 80 let, je povedala, nacionalna koordinatorica programa cepljenja z NIJZ. Najprej je treba cepiti najbolj ranljivo skupino, da bo zdravstveni sistem začel čim prej normalno funkcionirati, je še opozorila. S prvim odmerkom je bilo doslej cepljenih 36 odstotkov zdravstvenih delavcev, ob tem, da jih je bilo vsaj 22 odstotkov potrjeno pozitivnih, smo že blizu 60 odstotkom, kar morda že zadošča za neko vsaj omejeno kolektivno zaščito, je dodala Grgič Vitek.Novinarsko konferenco si lahko ogledate na tej povezavi:O neželenih učinkih po cepljenju je Marta Grgič Vitek povedala: »Prejeli smo 107 prijav neželenih učinkov po cepljenju s Pfizerjevim cepivom. Največkrat je šlo za splošne težave, bolečino na mestu vboda, glavobol, bolečine v mišicah in sklepih.« Za zdaj so bili zabeleženi trije resni neželeni stranski učinki. Prijavljeni sta bili dve smrti, o eni smo že poročali (šlo je za srčni zastoj), o drugi komisija še presoja, ali gre za povezavo s cepljenjem. Oseba je namreč imela vrsto pridruženih bolezni. Resen neželeni učinek je bil tudi kolaps, ko je oseba omedlela in bila sprejeta v bolnišnico na opazovanje.O razmerah v podravski regiji je več povedal, predstojnik OE NIJZ Maribor. Doslej so imeli 23.058 primerov okužbe s koronavirusom, hiter porast se je pojavil predvsem v sredini oktobra, najhuje je bilo v prvih dveh tednih decembra (1279 primerov na 100.000 prebivalcev). Zdaj je upad novih okužb počasen, a stabilen, je še pojasnil Simonovič. Največ okužb je v starostnih skupinah med 35 in 64 letom starosti. V zadnjih sedmih dneh je incidenca pod slovenskim povprečjem in se še znižuje.V zadnjem tednu so v podravski regiji začeli cepiti starostnike v vseh petih zdravstvenih domovih v podravski regiji. Nekateri starostniki v DSO so bili cepljeni tudi že z drugim odmerkom, je dejal Simonovič. V regiji so doslej tako cepili od dva in pol do tri odstotke vseh prebivalcev. Po njegovih besedah je dobra precepljenost do poletja mogoča, če bo na voljo dovolj cepiva.Cepljenje zdravstvenih delavcev po Simonovičevih besedah poteka dobro (v UKC Maribor so cepili 1500 zaposlenih od približno 3500, okrog 800 zaposlenih je okužbo prebolelo in bodo prišli na vrsto čez tri do šest mesecev). Tudi precepljenost v DSO naj bi dobro vplivala na hitrost širjenja virusa znotraj domov za ostarele.