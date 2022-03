Aleksandra Pivec: Ni mi pod častjo, da se zavzemam za kmete

Lani ustanovljeni stranki Naša dežela rejtingi trenutno ne kažejo na preboj v državni zbor. Marčna raziskava javnega mnenja, ki jo za Delo pripravlja Mediana, je stranki Aleksandre Pivec namerila 2,2-odstotka glasov med opredeljenimi volivci.

Glede na to, da vstopamo v zelo intenzivno predvolilno obdobje, sem prepričana, da se razpoloženje volivcev, ki se zdaj kaže, ne bo prelilo na volitvah,« je optimistična političarka, ki se je bila iz vlade Janeza Janše in z vrha stranke Desus prisiljena umakniti zaradi afer Vinakras in Izola. »Jaz se v politični prostor vračam s priznavanjem svojih napak, na volitve grem pogumno in z veliko odgovornostjo do svojih volivcev in podpornikov,« je povedala Pivčeva.

Kljub temu da je pripravljena vstopiti v vsako vlado, pa nanjo najbolj računa stranka SDS, če želi znova voditi vlado. Predsednica stranke zase trdi, da ji je skrb za podeželje, kmeta, vinogradnika, sadjarja, gozdarja, skratka skrb za ljudi, ki v tem okolju delujejo, prirojena. Za poslanko bo kandidirala v Ormožu. »Vem, da je marsikomu v politiki pod častjo, da bi se zavzemal za kmete, gozdarje, vinogradnike, ribiče – meni pa je največja čast, da sem njihov glas v Ljubljani,« še dodaja sogovornica.

