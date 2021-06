Ali Slovenija krši osnovne pravice 9000 otrokom?

9274

otrok bo po vladni oceni potrebovalo stalnega spremljevalca; zdaj ga ima 200 šolarjev

Sabina Korošec Zavšek, predsednica Zveze nevladnih organizacij za avtizem Slovenije. FOTO: Fb

Če številka o 9274 otrocih drži, potem ta trenutek Slovenija krši človekove pravice devet tisoč otrokom.

Sabina Korošec Zavšek



Vlada pripravlja »sistemsko rešitev«

Otrokom z avtističnimi motnjami, dolgotrajno bolnim, slabovidnim in tistim s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki so zdaj upravičeni le do začasnega spremljevalca, pa še to izjemoma, vlada obljublja zakon, ki bo »celovito uredil to področje«. Predlog je že spisan, pravijo, širšo javno obravnavo napovedujejo jeseni, a v strokovnih krogih dvomijo o tem, saj nihče ne pozna nikogar, ki bi bil v delovnem telesu za pripravo predloga. Brez sprememb zakona pa bodo do stalnega spremljevalca še naprej upravičeni le težje in težko gibalno ovirani ter slepi otroci.Šolskemu resorju niti v sedmih letih ni uspelo najti ustrezne rešitve za otroke z avtističnimi motnjami, čustvenimi in vedenjskimi motnjami ter za slabovidne in dolgotrajno bolne; mu bo uspelo tokrat? Če mu je ne bo, se bodo starši otrok z avtizmom, pravi, predsednica Zveza nevladnih organizacij za avtizem Slovenije, po pomoč obrnili na ustavno sodišče. Prepričani so, da sedanja ureditev krši temeljne ustavne pravice otrok do enakih možnosti za izobraževanje. Nekateri otroci z avtizmom namreč potrebujejo stalnega spremljevalca ves čas prisotnosti v vrtcu ali v šoli; potrebujejoosebo, ki ima poleg formalne izobrazbe še izobrazbo s področja dela z otroki z avtizmom. Obstoječi zakon pa tega ne ureja.A glede na podatke, s katerimi »operira« vlada, mnogi dvomijo, da bo tokratni predlog zakona res ponudil ustrezno rešitev. Vlada namreč navaja, da letni strošek povprečne zaposlitve spremljevalca v 25. plačnem razredu (začetni je 19. plačni razred) znaša 20.100 evrov letno in da bo v Sloveniji stalnega spremljevalca potrebovalo skoraj 9300 otrok letno, kar naj bi proračun stalo skoraj 186,5 milijona evrov. Zavškova je prepričana, da je številka o 9300 otrocih »zelo prenapihnjena«. »Če pa ni,« dodaja, »potem ta trenutek Slovenija krši osnovne človekove pravice devet tisoč otrokom in za to mora nekdo odgovarjati.« Tačas ima pri nas v osnovnih in srednjih šolah le dvesto otrok plačanega stalnega spremljevalca.»Napako« v zakonu je s predlogom novelezakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebamiželela odpraviti opozicija z uzakonitvijo stalnega spremljevalca tudi avtističnim otrokom, dolgotrajno bolnim, slabovidnim in otrokom s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. A je zadeva pred dnevi na parlamentarnem odboru za izobraževanje padla. Po oceni državnega sekretarja na ministrstvu za izobraževanje, znanost in športopozicijski predlog ne prinaša rešitve; predlogu očita predvsem neustrezno izobrazbo spremljevalcev otrok. Poleg tega je vlada že pripravila »sistemski predlog zakona«, ki bo med drugim določal tudi vrsto pomoči, ki jo otrok potrebuje.Na Zvezi za avtizem vidijo rešitev v podzakonskih aktih ter v strokovno oblikovanih kriterijih, ki bodo transparentno določali, kateremu otroku pripada stalni spremljevalec; obenem naj vlada ustrezno sistemizira delovno mesto spremljevalca ter jasno določi njegovo izobrazbo in znanja, pozivajo, medtem ko naj bo odločitev v rokah ekspertov v komisiji za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. Prav tako naj o otroku podajo pisno strokovno mnenje tudi zunanje institucije, ki otroka obravnavajo in vrtec ali šola, kamor je vključen. Le v »tako delujočem sistemu bi bila zagotovljena ustavna pravica otrok z avtizmom do zagotavljanja enakopravnega šolanja in vključevanja v družbo«, pravijo.