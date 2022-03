Ali vam nespečnost uničuje vsakdan?

Se tudi vi pogosto zbujate ponoči, zvečer s težavo zaspite, se med spanjem premetavate in zjutraj vstanete utrujeni in veliko pred zvonjenjem budilke? Niste edini, saj se z nespečnostjo spopada vedno več odraslih posameznikov. Globalno velja za eno od najpogostejših zdravstvenih težav, ki je pri ženskah dvakrat bolj pogosta kot pri moških. Pogosteje jo občutijo tudi bolniki s pridruženimi boleznimi, je tudi zelo pogost (40 %) simptom pri covidu. Tudi v Sloveniji so glede na izsledke spletne raziskave o vplivu pandemije na življenje, ki jo je objavil NIJZ, ugotovili, da ima 17 % vseh vprašanih motnje spanja še en mesec po preboleli okužbi*.

Spanec je poleg uravnotežene prehrane in zadostne telesne dejavnosti eden od glavnih temeljev za dobro počutje. Ravno zaradi tega je pomembno, da pravočasno prepoznamo težave s spanjem, poiščemo vzroke in prave rešitve.

Zakaj je kakovosten spanec tako pomemben

Zaradi slabe kakovosti spanja ali pomanjkanja spanja se lahko pojavi utrujenost, poslabšata se koncentracija in spomin, zmanjša se delovna učinkovitost in poveča možnost prometnih nezgod. Med dolgoročne posledice spadajo tudi debelost, sladkorna bolezen in slabša telesna odpornost.

Naši možgani ponoči potrebujejo kakovostno spanje, da lahko nemoteno delajo. FOTO: Depositphotos

Ko spimo, so naši možgani zelo aktivni in opravljajo nekaj ključnih nalog: pomembno prispevajo k odstranjevanju odvečnih ali nevarnih snovi iz telesa, obdelavi informacij, utrjevanju spomina, učenju in delovanju drugih višjih možganskih funkcij. Slab spanec zato vpliva na našo vsakodnevno storilnost oziroma učinkovitost.

Posledično to pomeni, da če bomo svojemu telesu vsako noč privoščili kakovosten počitek, bomo čez dan bolj osredotočeni, lažje se bomo spopadali s težavami in težjimi odločitvami, kritičnim situacijam bomo kos brez dodatnega stresa, svoje izboljšano razpoloženje pa bodo občutili tudi najbližji, saj bomo manj vzkipljivi in raztreseni ter bolj razpoloženi. Dober spanec je pravi balzam tako za boljšo telesno kondicijo in odpornost kot za umsko oziroma psihično uravnoteženost.

Odrasel človek v povprečju potrebuje od 7 do 9 ur spanja na noč, pri tem pa ni pomembna le količina spanca, temveč tudi njegova kakovost.

Kako prepoznati simptome nespečnosti

Da se boste znali pravočasno odzvati, je pomembno, da prepoznate svoje težave. Spoznajte ključne simptome, ki vas opozarjajo, da vaš nočni spanec potrebuje temeljito prenovo:

Primanjkuje vam energije.

Težko se zberete in imate težave s spominom.

Občutite tesnobo in ste razdražljivi.

Težko se odločate.

Podnevi ste zaspani.

Moteno je vaše družabno in družinsko življenje.

Občutite motnje v razpoloženju.

Nespečnost lahko močno vpliva na kakovost našega življenja. FOTO: Depositphotos

Ugotovite, kaj vam krati spanec

Ko boste prepoznali simptome, je na vrsti naslednji korak: poiščite vzroke.

Vzrokov za nespečnost je lahko več, eden od najpogostejših je stres oziroma zaskrbljenost zaradi vsakodnevnih težav: dela, finančnih težav, družinskih ali medosebnih odnosov, družbenega položaja in podobno. Ločimo lahko dve vrsti nespečnosti: primarno in sekundarno.

Pri primarni nespečnosti težave s spanjem niso neposredno povezane z drugo zdravstveno težavo. Pri sekundarni nespečnosti pa se težave s spanjem pojavijo zaradi drugih vzrokov, na primer zaradi bolezni (depresije, zgage, tesnobe, astme, artritisa, demence ipd.), bolečine, nekaterih zdravil ali drugih snovi (alkohola, kofeina ipd.).

Kako uspešno premagati nespečnost

Vaše telo vsako noč potrebuje primerno dolg in kakovosten spanec, in čeprav se vam zdi, da so vaše težave z nespečnostjo samo občasne, morate ukrepati takoj. Zelo pogosto se namreč akutna nespečnost lahko razvije v kronično.

FOTO: AdobeStock

Sledite naši strategiji za miren spanec in poskrbite za boljše počutje ter storilnost.

1 – HRANA in PIJAČA: zvečer se izognite težki hrani in izberite lahko prebavljiva živila. Načrtujte zadnji obrok najpozneje ob 19. uri, v popoldanskem času se izogibajte kofeinu in čokoladi.

2 – NOVA RUTINA BREZ ZASLONOV: večer naj bo v znamenju sproščujočih in umirjenih ritualov. Pred spanjem preberite kakšno dobro knjigo, uvedite kratko meditacijo ali dihalne vaje, poslušajte umirjeno glasbo, uživajte v sproščujoči kopeli …., nikakor pa ne zaspite pred zaslonom.

3 – PRIČARAJTE SI PRAVO VZDUŠJE: zelo pomemben je tudi prostor, v katerem spite. Zatemnite sobo in poskrbite za ustrezno temperaturo, ki naj ne presega 20 stopinj Celzija. Pomembna so tudi oblačila, v katerih spite – naj bodo dovolj ohlapna in mehka, da vas med spanjem ne bodo ovirala in žulila.

4 – SAMOZDRAVLJENJE: v slovenskih lekarnah je na voljo več izdelkov za zdravljenje nespečnosti, izstopa zdravilo Noctiben Mea. Namenjeno je odraslim, ki imajo občasne težave z nespečnostjo. Njegova ključna prednost je hitro delovanje, zato ga lahko jemljete po potrebi. Noctiben Mea vsebuje doksilaminijev hidrogensukcinat, ki dokazano skrajša čas uspavanja, podaljša spanec in izboljša njegovo kakovost. Zato lahko pomaga pri odpravljanju težav z uspavanjem, nočnim prebujanjem in prezgodnjim zbujanjem.

Priporočeni odmerek za odrasle je polovica tablete ali ena tableta na dan. Odmerek je treba vzeti zvečer, od 15 do 30 minut pred spanjem, ne sredi noči ali proti jutru oziroma podnevi. Po jemanju zdravila je treba spanju nameniti dovolj časa. Samozdravljenje je omejeno na 2 do 5 dni. Starejšim in bolnikom z ledvično ali jetrno okvaro se priporoča najmanjši odmerek. Kombinacija z alkoholom ni priporočljiva. Zaradi zmanjšane pozornosti je lahko vožnja ali uporaba strojev nevarna.

Če zgornji ukrepi ne pomagajo, je smiseln obisk osebnega zdravnika in po njegovi presoji specialista.

*https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/panda_porocilo_po_19._valu_koncno_0.pdf

