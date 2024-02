Alkohol je prisoten v vsaki četrti slovenski družini

Od danes, Valentinovega, pa vse do 30. aprila bo potekala akcija 40 dni brez alkohola, te, pri Slovencih najbolj razširjene droge, zaradi katere v naših bolnišnicah dnevno pristane deset oseb, v povprečju 650 pa jih umre. Še nekajkrat več pa je tistih, med njimi so tudi otroci, ki zaradi alkohola v družini trpijo. Alkohol pa je prisoten kar v vsaki četrti slovenski družini …

Letošnje geslo akcije 40 dni brez alkohola, ki jo je javnosti skupaj s 14 soorganizatorji in podporniki predstavila Slovenska karitas, je Vir veselja in povezanosti. Obenem so iz solidarnosti do vseh, ki trpijo zaradi nasilja, nesreč in bolezni, povezanih z alkoholizmom, pozvali k odpovedi alkoholu.

Kajti zmernost je enostavna, je dejal Peter Tomažič, generalni tajnik Slovenske karitas: »Če se ne opijanjam, sem zmeren.« Zdravo kulturno in koristno pitje po njegovem ne obstaja: »Obstaja le bolj ali manj tvegano pitje.«

Alkohol gre tudi z roko v roki z revščino in duševnim zdravjem. Veliko ljudi pije, da lajša stiske, kar pa pogosto vodi v odvisnost. Tomažič je posebej opozoril na tveganje na poplavnih območjih. »Kar 1700 svetovalnih ur so opravili strokovnjaki na poplavnih območjih, kjer bo tudi v bodoče treba biti pozoren na alkoholno problematiko.,« je dejal.

Mlajši povzročitelji odgovorni za več kot 600 nesreč

Po podatkih Simone Felser, direktorice Javne agencije RS za varnost prometa, je zloraba alkohola v letu 2022 botrovala 1500 prometnim nesrečam, ki so zahtevale 21 smrti, 126 hudo in 588 lažje telesno poškodovanih. Delež smrtnih prometnih nesreč zaradi vinjenega voznika se je lani znova povzpel in znaša kar 25,6 odstotkov. Med povzročitelji še vedno negativno izstopata dve starostni skupini, med 25 in 34 leti ter med 35 in 44 leti.

Prometna nesreča. FOTO: Pu Kranj

Povzročitelji teh dveh starostnih skupin so odgovorni za več kot 630 prometnih nesreč, 12 smrtnih žrtev in največji delež telesnih poškodb. Lani je kar 11 mladostnikov v starosti od 15 do 17 let, ki so pod vplivom alkohola, povzročilo prometno nesrečo, kar pomeni porast za 37 odstotkov.

Kako je mogoče, da ob vseh preventivnih aktivnostih številke znova naraščajo? Odnos do pitja je lahkotno vgrajen v družbo, otroci se z alkoholom srečajo že v družini, pravi Felserjeva.

Med 2021 in 2022 se je registrirana poraba alkohola po podatkih NIJZ znižala, in znaša deset litrov čistega alkohola na odraslo osebo, staro nad 15 let. A vsaka taka oseba v Sloveniji vsak dan popije 2,6 decilitrov piva, 1 deciliter vina in 0,1 decilitra žgane pijače.

Po pitju v vrhu EU

Odrasel Slovenec letno spije deset litrov čistega alkohola. FOTO: Leon Vidic

Tudi Vesna Marinko, generalna direktorica Direktorata za javno zdravje na Ministrstvu za zdravje je opozorila na količino popitega alkohola, po kateri se uvrščamo med evropske države z visoko porabo.

Kar 55 odstotkov Slovencev, starih med 18. in 74. letom pije tvegano ali škodljivo. Pitje alkohola sodi med najpomembnejše dejavnike tveganja za breme bolezni in prezgodnjo umrljivost ter je povezano z več kot dvesto bolezenskimi stanji, poškodbami in zastrupitvami.

Med najbolj razširjenimi boleznimi zaradi alkohola so kronične bolezni jeter, rakava obolenja in duševne bolezni. Skupaj s tobakom in azbestom je alkohol po rakotvornosti uvrščen v prvo skupino.

Mokra kultura

»Vsak drugi Slovenec med 18. in 74. letom pije prekomerno. Vsako leto odrasel Slovenec popije 95 litrov piva, 35 litrov vina in 3,6 litra žganih pijač«, je opozorila tudi Karmen Henigsman z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Po njenem si Slovenci še vedno ne moremo predstavljati druženja brez alkoholnih pijač. Neregistrirane rabe pa je še več. Tudi zato vsak dan beležimo vsaj dve smrti zaradi posledic alkohola.

V 40 dneh je ob opustitvi alkohola že mogoče začutiti pozitivne učinke. Osebe, ki se za prenehanje pitja odločijo, hitro poročajo o bolj zdravem spanju, bolj zdravi koži, boljši presnovi, večji telesni zmogljivosti, boljšem imunskem sistemu, a tudi o boljših odnosih z bližnjimi.

Nasilje. FOTO: Aloha Hawaii/Shutterstock

NIJZ je v lokalnih oziroma zdravstveno-vzgojnih centrih v zdravstvenih domovih prek programa Skupaj za zdravje vzpostavil brezplačno svetovanje za opuščanje tveganega pitja alkohola. Od konca marca do srede aprila bo NIJZ v devetih regijah organiziral posebne dogodke.

Poskusite test eSOS

Andreja Verovšek iz Zavoda Med.Over.Net je ob podatku, da je alkohol prisoten v vsaki četrti slovenski družini, pozvala k »enostavnemu testu tveganja eSOS«, izpolnitvi vprašalnika, ki pomaga pri prepoznavanja stisk in težav na področjih medosebnih odnosov, duševnega zdravja in tveganega pitja alkohola.

Letos so se akciji pridružili tudi Strojni krožki Slovenije. Kot je povedal Marjan Dolenšek, želijo, da bi prek organizacije, ki združuje prek 6000 kmetij, nagovorili populacijo, kjer še velja stereotip – da je pri delu treba nekaj spiti.