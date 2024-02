Družinskemu nasilju niso ušle niti domače živali

Minuli konec tedna so policisti PU Koper večkrat posredovali zaradi vroče krvi oziroma nasilja. Spisali so več kazenskih ovadb in zaščitili žrtve družinskega nasilja.

Začelo se je v petek, ko sta se v Hrastovljah sprla in vpila moška. Policisti so obema izdali plačilni nalog zaradi kršitev javnega reda in miru. V soboto ob 11.10 pa so jih poklicali s Pristaniške v Kopru, kjer je na javnem kraju skupina ljudi uživala prepovedane droge, ob tem pa so kričali in se nasilno vedli.

»Policisti so identificirali tri moške, vidno pod vplivom alkohola in psihoaktivnih snovi. Eden od njih je poskušal zapustiti kraj dogodka med postopkom, zato so zanj uporabili prisilna sredstva in mu odredili pridržanje. Vsem trem so izdali plačilni nalog zaradi kršitev javnega reda in miru. Zasegli so jim tudi več tablet,« sporočajo policisti. Zvečer so koprski policisti obravnavali še nasilje v družini. Nasilnemu moškemu so izrekli ukrep prepovedi približevanja, sledi tudi kazenska ovadba.

V nedeljo so izolski policisti obravnavali moškega, ki je grozil ženi, pred tem je bil večkrat nasilen do nje in do otroka. Znesel se je tudi nad živalmi. Sledi kazenska ovadba za nasilje v družini in mučenje živali. Izrekli so mu tudi prepoved približevanja. Popoldne je Koprčan prijavil, da mu 37-letnik grozi in mu je vzel telefon.

Vpletel se je še 48-letnik, ki je prijavitelju prav tako grozil. Policisti so 48-letnika ovadili zaradi groženj, za 37-letnika pa so uvedli hitri postopek zaradi kršitev javnega reda in miru. Popoldne pa so posredovali tudi zaradi groženj v Komnu. Tudi 65-letnika, ki je grozil prijavitelju, bodo ovadili.