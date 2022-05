Amalija Žakelj umaknila soglasje za vodenje ministrstva za vzgojo in šolstvo

Z vložitvijo referendumske pobude je SDS začasno zaustavila spremembo ministrstev s predlogom za posvetovalni referendum o predlogu sprememb zakona o vladi. Mandatar Robert Golob je napovedal, da bodo trije ministrski kandidati, ki zaradi manevrov SDS še nimajo svojih ministrstev, za zdaj državni sekretarji. Za Amalijo Žakelj, ki bi morala čakati na uveljavitev sprememb zakona o vladi, s katerim bo ustanovljeno ministrstvo za šolstvo in vzgojo, je bilo predvideno, da v vmesnem času postane državna sekretarka pri ministru za izobraževanje, znanost in šport Igorju Papiču, ki prav tako še čaka na svoj resor – ministrstvo za visoko šolstvo znanost in inovacije.

A Žakljeva se je sprva odločila, da ne bo državna sekretarka pri ministru Papiču. Zdaj pa je šla še korak dlje in umaknila soglasje za vodenje ministrstva za vzgojo in šolstvo. V tem primeru v stranki Gibanje Svoboda napovedujejo, da bo vodenje ministrstva za vzgojo in šolstvo prevzel državni sekretar pri Papiču Darjo Felda, ki prav tako kot Žakljeva prihaja iz pedagoške fakultete Univerze na Primorskem, kjer je njen sodelavec.

Po naših informacijah si je Žakjeva želela voditi ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Papič pa da bi bil njen državni sekretar do formiranja njegovega ministrstva. Na odziv Žakljeve še čakamo.