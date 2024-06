Ameriške sankcije ohromile slovensko družbo na Kitajskem

V nadaljevanju preberite:

Na zadnjem seznamu oseb in podjetij, ki naj bi posredno ali neposredno podpirali rusko vojno gospodarstvo in so zato podvržene sankcijam ameriškega finančnega ministrstva, se je znašla tudi družba v lasti podjetja Keko oprema iz Žužemberka. Direktor in solastnik Keko opreme Anton Konda, ki je za sankcije izvedel od nas, je dejal, da bo morebitna ustavitev njihove družbe na Kitajskem pomenila velik udarec zanje, saj polovico prihodkov ustvarijo prav na tem zelo konkurenčnem trgu.