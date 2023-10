Andrej Šter: Težko izpolnjujem neumna navodila

Andrej Šter je pred slabim mesecem prevzel vodenje klicnega centra za pomoč prebivalkam in prebivalcem po poplavah. Število klicev na številko 114 se je od prvih popoplavnih dni zmanjšalo. Če so jih najprej prejeli po več kot dvesto na dan, jih zdaj od 50 do 80. Skupni imenovalec večine pa so položnice za elektriko. »Računi za elektriko so tipični primer tega, ko nekdo nekaj prezgodaj obljubi,« pravi tokratni sogovornik podkasta Moč politike.

Številne poplavljence so prejeti računi za elektriko močno presenetili. Rečeno je namreč bilo, da bo država poskrbela za to, da bodo položnice nižje in stroški sofinancirani. To se za zdaj ni zgodilo; nasprotno, nekateri so račune dobili, čeprav jim je ujma potrgala napeljavo in odnesla vse vtičnice, številni pa so prejeli višje račune. »To je zelo slabo in moteče za klicni center 114. Izkazalo se je, da položnic za elektriko ne piše država, ampak elektrodistributer, ki pa ne ve, da vtičnic ni več oziroma ne ve, kateri porabnik energije je bil prizadet v ujmi. Upam, da bo na položnicah za september, ki jih bodo ljudje dobili v prvih dneh oktobra, to že urejeno.«

Če je zdaj klicev manj, se bo njihovo število s prvim resnim jesenskim dežjem po njegovi oceni povečalo, obnova pa še dolgo časa rezala v naša življenja.

Andrej Šter je javnosti znan kot človek, ki je pomagal številnim državljanom, ki so se iz različnih razlogov znašli v težavah v tujini. Je državni uradnik, ki slovi po učinkovitosti.

Na ministrstvu za zunanje zadeve je zaposlen četrt stoletja, v tem času se je zamenjalo 12 zunanjih ministrov, 14 let je vodil konzularni sektor ministrstva. Nikoli pa ni postal veleposlanik. Zakaj ne? Verjetno je temeljni razlog to, odgovarja, da se na tej funkciji ne bi dobro izkazal, ker težko izpolnjuje neumna navodila.

Gost tokratnega podkasta se je izognil odgovoru na vprašanje, ali je res, da ministrica Tanja Fajon ni tista, ki vodi zunanje ministrstvo, in da v resorju vlada zmešnjava. »Povedal bom le, da se razmere za delo konzularnega oddelka slabšajo.«

Vozniškega izpita nima, v službo pa se vozi z vlakom. Vozi kolo, ni pa kolesaril ob petkih v času tretje vlade Janeza Janše. »Petkovo kolesarjenje je bil zelo agresiven poskus vplivanja na javno mnenje, z močno medijsko podporo. To je imelo učinek, prav dobrih rezultatov pa ne.«

V španoviji še pes crkne; povezavanje različnih strank navadno koristi večji stranki, manjši pa zelo redko.

Z Andrejem Šterom, ki je bil tudi minister za notranje zadeve v času tretje vlade Janeza Drnovška, smo govorili tudi o novih obrazih v politiki. »Volivci gredo vsakič za tistim, ki najmočneje bobna. Pravijo sicer, da se najbolj sliši bobnanje po praznem loncu.« Je član stranke SLS in ni naklonjen povezovanju svoje stranke z drugimi. Zakaj? Pregovor pravi, da v španoviji še pes crkne. Izkušnje pa kažejo, sklene razmišljanje gost tokratnega podkasta Moč politike, da povezovanje različnih strank navadno koristi večji stranki, manjši pa zelo redko.