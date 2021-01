Andreja Uštar izbrana za direktorico Onkološkega inštituta

Člani sveta zavoda Onkološkega inštituta (OI) so po opravljenih razgovorih z osmimi kandidati sejo zaprli za javnost in se po treh urah odločili, da bodo mandat zaupali dosedanji vršilki dolžnosti direktorice, ekonomistki Andreji Uštar.



Razpis za generalnega direktorja OI je bil objavljen 17. julija lani, rok za oddajo vlog se je iztekel 31. avgusta 2020. Ker je julija lani takratna predsednica sveta inštituta Barbara Piano, ki je bila hkrati tudi članica štiričlanske razpisne komisije, odstopila, je bilo treba v razpisno komisijo najprej imenovati novega člana. Zaradi tega se je imenovanje novega vodstva zavleklo do včeraj, ko je bilo svetu zavoda predstavljenih osem kandidatov, popolno vlogo jih je sicer oddalo devet.



Za vodstveno delovno mesto so se poleg izbrane Uštarjeve in nekdanjega ministra za zdravje Sama Fakina potegovali še: mag. ekonomije Andrej Bošnjak, ekonomistka Anja Milenković Kramer, sedanja vodja finančno-ekonomske službe na Inštitutu za patologijo na ljubljanski medicinski fakulteti, Tomaž Krišelj, ki je pred časom kandidiral za direktorja jeseniške bolnišnice, ekonomistka Simona Potočnik, nekdanja direktorica Cetisa, ki je bila v upravi ljubljanskega kliničnega centra pred časom zadolžena za ekonomsko in finančno dejavnost, zdaj pa je tam poslovna direktorica treh kliničnih inštitutov, biologinja dr. Maja Čemažar, ki na inštitutu dela kot pomočnica strokovnega direktorja za raziskovanje in izobraževanje, in dr. Miha Skvarč, specialist klinične mikrobiologije.

