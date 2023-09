Anže Logar: Nisem naredil koraka nazaj

Po številnih ugibanjih, kakšen je njegov politični status, v podkastu Moč politike, ki ga bomo objavili v nedeljo ob 19. uri, politik in poslanec Anže Logar odgovarja, da ostaja član poslanske skupine SDS in predsednik sveta stranke. Pravi, da tudi upravni odbor Plaforme sodelovanja nanj ne izvaja pritiska, naj izstopi ali odstopi iz stranke. Obe njegovi aktivnosti se po njegovem mnenju dopolnjujeta in nista v koliziji.

Znano je, da je »njegova« Plaforma sodelovanja prejšnji teden zavrnila povabilo prvaka NSi Mateja Tonina, naj nastopi skupaj z njimi na evropski listi, kar naj bi po oceni Tonina lahko vodilo v začetek prenove na slovenski desnici. »Siliti Platformo sodelovanja v politično sfero je v nasprotju s tem, za kar je nastala,« je navedel Logar in žogico vrnil Toninu. »Če nekdo želi narediti prelom, v tem primeru Matej Tonin, potem je ključno, da volivcem predstavi takšen program, da lahko zagotovi takšen prelom.« Po njegovem mnenju prelom sicer lahko naredijo le volivci oziroma člani.

Na vprašanje o opazki prvega predsednika Milana Kučana, da je neiskren, pa je odgovoril, da verjame, da ga je to, da ga je več ljudi označilo za neiskrenega, stalo tudi kakšen glas na predsedniških volitvah, a da se je v vsako tekmo podal zelo iskreno. Tudi zdaj, pravi, z odprtimi kartami začenja oblikovanje širšega kroga razprave oziroma spodbujanja razprave o temah, ki so pomembne za Slovenijo. »Nisem naredil koraka nazaj, ker nisem naredil tistega koraka, o katerem nekateri mislijo, da sem ga.«

Tega, kako iskren je bil po njegovem mnenju prvak SDS Janez Janša, ko mu je ponudil, da bi na naslednjem kongresu prevzel vodenje stranke, pa Logar ni želel komentirati.

Nekdanjega predsednika ljubljanskega odbora SDS smo vprašali tudi o izobraževanjih ljubljanskih svetnikov, ki jih je izvajal sedanji poslanski kolega Zoran Mojškerc, a se jih nihče ne spomni. Kaj pričakuje od vmesnega poročila preiskovalne komisije, ki se ukvarja s sumi nezakonitega financiranja? Bi to lahko skalilo »poplavno premirje«?

»Jaz aplavdiram sodelovanju, naloga koalicije pa je, da upošteva dobre predloge opozicije,« je napovedal Logar, ki pa mu zviševanje ocene škode zaradi katastrofalne ujme vzbuja nelagodje, prav tako (pre)hitre dodatne obdavčitve in izjeme od uporabe zakona, ki ureja javno naročanje. Kritičen je tudi do napovedanih linearnih rezov, saj to pomeni, da nimaš blage ideje, s čim se posamezno ministrstvo ukvarja. Pri investicijah se lahko zgodi zamik za desetletje. »Upam, da [Robert Golob] te ujme ne bo uporabil kot zimzeleni izgovor, da ne bo naredil nobenega reformnega koraka,« komentira reformno leto sedanje vlade, v katerem bi po njegovem mnenju ta morala najprej prisluhniti gospodarstvu in se ukvarjati z njegovimi težavami. »To je gonilni motor tudi za vse druge dejavnike družbe,« pravi.