Arso onesnaževalca ponovno poziva, naj ukrepa

Strupene vode odtekajo v okolje

Župan Moravč dr. Milan Balažic. FOTO: Igor Mali

Termit bo moral izvesti sanacijo vseh jam, kopov in odprtih ran, ker sicer med nami nima več kaj iskati.

Dr. Milan Balažic



Brez monitoringa

Arso je Termitu naložil ukrepe za preprečitev okoljske škode.

Ukrepati mora v 45 dneh, sicer bo to na njegove stroške storila država.

V izcednih vodah so formaldehid in težke kovine.



Termit ignorira državo

Moravški Termit in župan dr. Milan Balažic ostajata vsak na svojem bregu tudi po najnovejšem Arsovem dopisu, v katerem le-ta ugotavlja, da na območju Drtije v Moravčah obstaja neposredna nevarnost za nastanek okoljske škode, zaradi česar Termitu omenja preprečevalne ukrepe. Postopek sicer še teče.Potem ko je župan Balažic Arsove ugotovitve razglasil za »etapno zmago župana in občinskega sveta v spoprijemu z neodgovornim ravnanjem vodstva Termita«, je to v svojem odzivu izrazilo veselje, da je tudi Arso po skoraj dveh letih prišel do zaključka, da »okoljska škoda tlom ni nastala«. V Termitu so v nadaljnjem postopku trdno odločeni dokazati, da nevarnost te vrste niti ne obstaja. Prav tako zanikajo tudi Balažičeve interpretacije Arsovega dopisa o takojšnji sanaciji. »Arso v dokumentu piše zgolj o preprečevalnih ukrepih in tudi teh Termitu ni naložil, saj se postopek še ni zaključil. Arso Termitu torej ni izdal nobene odločbe, prav tako mu ni naložil nobenih ukrepov,« so za Delo zatrdili v Termitu, župan pa jih je obtožil, da so se v preteklosti »namesto z izkopavanjem kremenčevega peska ukvarjali z zakopavanjem strupenih in nevarnih odpadkov« ter da zapravljajo denar s tožbami. Termit je zoper Balažica vložil že enajst tožb.Arsov dokument je sicer odziv na decembrsko pritožbo Termita, v kateri ta na območju Drtije zanika neposredno nevarnost za nastanek okoljske škode. Na Arsu se s tem ne strinjajo, saj da so raziskave potrdile prekomerno onesnaženje izcednih vod, ki z območja sanacije odtekajo v okolje. Po njihovem preseganje mejnih vrednosti sanacijskega materiala izkazuje neposredno nevarnost nastanka okoljske škode, izluževanje nevarnih spojin pa je tolikšno, da predstavlja tudi nevarnost za površinske in podzemne vode zunaj območja sanacije. Kot še navaja Arso, so v podzemnih vodah izjemno visoke koncentracije rakotvornega formaldehida. Tega Termit sicer uporablja v delu svoje proizvodnje za oplaščenje kalupov in jeder iz kremenčevega peska.Za Balažica je »glavni dokaz nastanka okoljske škode« Arsova analiza iz julija 2019, po kateri je Arso podjetju zaradi prekomernega obremenjevanja območja naložil sanacijo okoljske škode, ki da se je ta ni nikoli lotil. Da Termit na območju Drtije nadaljuje s sanacijo s spornim materialom – kompoziti in agregati –, ugotavlja tudi Arso. Poleg tega, opozarja, podjetje dejavnosti na deponiji Drtija ne spremlja z ustreznim monitoringom, in to ne glede na to, da so raziskave potrdile prekomerno onesnaženje izcednih voda, ki iz deponije odtekajo v okolje in v katerih so presežene mejne vrednosti težkih kovin, predvsem kobalta in mangana.Država Termit tokrat ponovno poziva, naj ustrezno ukrepa glede odvajanja izcednih vod, infiltracije padavinskih vod in sanacije rudniškega prostora s prekrivko in v 45 dneh posreduje tudi predlog merilnih mest za izvedbo monitoringa podzemnih voda. Odziv, ali se bo lotil ukrepov, Arso od odgovornih v Termitu pričakuje v osmih dneh, sicer se jih bo lotila država – na stroške podjetja. Termit je po zadnjih podatkih baze Gvin v 2019 zaposloval dobrih 260 delavcev in ob 21 milijonih evrov prihodkov ustvaril slabih 42 tisočakov dobička. V 2015 jim ga je ob nižjih, 17-milijonskih prihodkih, ostalo sedemkrat toliko - 305 tisočakov.