Balkan se militarizira, tudi Slovenija je pripravljena

Če se politika tako odloči, lahko Slovenska vojska v treh mesecih na obvezno služenje vojaškega roka za tri mesece napoti do 5000 vojaških obveznikov. Hrvaška napoveduje vnovično uvedbo obveznega dvomesečnega služenja vojske za januar prihodnje leto, a se na politični ravni načrti zapletajo. Srbija se je izognila političnim nesoglasjem ob napovedi vrnitve obvezne vojaščine s septembrom prihodnje leto, a je zaradi hitenja in mnogih neznank tarča številnih strokovnih kritik.

Medtem ko vojna v Ukrajini divja že več kot dve leti in pol, kriza na Bližnjem vzhodu pa se zaostruje, v številnih evropskih državah razpravljajo o ponovni uvedbi obveznega vojaškega usposabljanja za vojaško službo sposobnih državljanov. V Berlinu in Parizu razpravljajo, kako na čim manj boleč način s sedanjih na prostovoljstvu zgrajenih modelov usposabljanja preiti na obvezno služenje vojaškega roka, v Beogradu, Zagrebu in Prištini pa so skoraj sočasno napovedali vrnitev v čase, ko je bilo služenje državi v uniformi in z orožjem v roki zakonska obveznost.